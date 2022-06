Prezydent Duda ponownie odwiedzi Kijów? Szef BBN wyjaśnia

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Włoch Mario Draghi mają niedługo udać się do stolicy Ukrainy – poinformowały ostatnio światowe media. Niemiecka gazeta "Bild am Sonntag" wskazała, iż podróż przywódców miałaby się odbyć przed szczytem liderów państw G7, planowanym na 26-28 czerwca.

Według doniesień, wizyta odbędzie się już w najbliższy czwartek.

Duda ponownie w Kijowie?

W poniedziałek w programie "Graffiti" w Polsat News Paweł Soloch został zapytany, czy prezydent Andrzej Duda będzie towarzyszył kanclerzowi Niemiec, prezydentowi Francji i premierowi Włoch w podróży na Ukrainę. – Stanowisko pana prezydenta jest takie, że im więcej wizyt, rozmów i zainteresowanie Ukrainą, tym lepiej. Jeśli do tej wizyty dojdzie, to bardzo dobrze. Zobaczymy, co będzie tego skutkiem – powiedział, podkreślając, iż zarówno polski prezydent, jak i premier odwiedzali już zaatakowaną Ukrainę.

– Jeżeli będzie taka potrzeba, to nasz prezydent może włączyć się w konsultacje, które mogą dokonywać się w ramach tej trójki. Wszelkie decyzje i propozycje nie mogą odbyć się bez Ukrainy – stwierdził szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Lider BBN zaznaczył także, że w sprawie wojny na Ukrainie Polska pozostaje w kontakcie z najbliższymi sojusznikami, w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi.

Negocjacje Ukraina-Rosja

Soloch oznajmił, że póki co, "na stole nie ma żadnych konkretnych propozycji, które byłyby negocjowane miedzy Ukrainą i Rosją". – Ukraina nie zgadza się na żadne cesje terytorialne. Trwa wojna. Ciągle wydaje się, że losy Ukrainy rozstrzygają się w trakcie działań wojennych, a nie przy stole negocjacyjnym – ocenił.

Przypomnijmy, że inwazja militarna Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego tego roku.

Czytaj też:

"Europa musi to zrozumieć". Bracia Kliczko ostrzegająCzytaj też:

Niemiecki dziennik: Prezydent Duda może porównywać Putina do Hitlera