Dera: Prezydent jest zwolennikiem przeprowadzania wyborów w konstytucyjnym terminie

Prawo i Sprawiedliwość chce, aby wybory samorządowe odbyły się wiosną 2024 roku. Zgodnie z terminarzem, głosowanie powinno zostać zorganizowane w roku 2023. Jednak w przyszłym roku mają się odbyć wybory parlamentarne.

W poniedziałek w programie "Kwadrans Polityczny" Telewizji Polskiej sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP przyznał, że nie wie, czy rozmawiano z głową państwa na temat zmiany terminu wyborów samorządowych. Jednak jak zaznaczył, "generalnie prezydent jest zwolennikiem przeprowadzania wyborów w konstytucyjnym terminie". – Chyba, że są jakieś nadzwyczajne okoliczności, które tę generalną zasadę zmieniają. Mam wątpliwości, czy nałożenie się terminów wyborów samorządowych i parlamentarnych jest wystarczającą okolicznością, by ustawowy termin zmieniać – mówił Dera.

Wizyta przywódców na Ukrainie

Jak poinformował sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Duda z zadowoleniem przyjął zapowiedź wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona, kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Olafa Scholza i premiera Włoch Mario Draghiego w Kijowie. – Prezydentowi zależy, by europejscy przywódcy jechali do Kijowa, żeby zobaczyli skutki tej wojny. Co innego mówić o wojnie, a co innego zobaczyć. Sądzę, że to będzie dużym wstrząsem i po tej wizycie nie będzie już pomysłów rozmów z Władimirem Putinem, jego legitymizowania – powiedział Andrzej Dera.

Gość TVP stwierdził, że "dla wielu państw położonych geograficznie daleko od Ukrainy wojna jest czymś odległym, czym na co dzień się nie żyje". – Pokazywanie, czym jest ta wojna i jakie są jej skutki dla pokoju jest bardzo istotne. Ale to, co planuje teraz Putin – blokada eksportu żywności, ukraińskiego zboża – dotknie przede wszystkim kraje południa Europy – mówił polityk.

