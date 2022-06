Prezydent: Polska oczekuje uzupełnienia sprzętu, który przekazała Ukrainie

Prezydent wraz z szefem MON wziął w poniedziałek w Warszawie udział w odprawie rozliczeniowo–koordynacyjnej kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP. Andrzej Duda wygłosił przemówienie inaugurujące spotkanie.

Prezydent przekazał, że pomoc militarna, której Polska udzieliła Ukrainie, wyniosła do tej pory już co najmniej 1,7 mld dolarów. Nasz kraj oczekuje uzupełnienia braków, które poniosła w tej sytuacji nasza armia.

Zakup nowego sprzętu może zająć lata, a uzupełnień potrzebujemy szybko. – Dlatego ubiegamy się w tej chwili u właściwie wszystkich naszych sojuszników, zwłaszcza tych najpoważniejszych o to, by przesłali nam sprzęt, przecież niekoniecznie nowy. Wręcz przeciwnie, my przekazaliśmy sprzęt używany, więc także używany sprzęt jesteśmy w stanie przyjąć byle uzupełnić przynajmniej w części to, co utraciliśmy w sposób, który uznajemy za uzasadniony, jasny i oczywisty – powiedział Andrzej Duda.

Efekty wieloletniej współpracy

Prezydent zwrócił uwagę, że Polska od wielu lat współpracowała militarnie z Ukrainą: – Polscy instruktorzy wraz z instruktorami ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady pomogli wyszkolić tysiące ukraińskich żołnierzy.

Przypomniał też, że Polska od lat współpracuje w ramach polsko-litewsko-ukraińskiej brygady, której dowództwo znajduje się w Lublinie. – Było to wyrazem naszego wsparcia dla integracji Ukrainy ze strukturami transatlantyckimi. Ale dziś widzimy, że pomoc ta budowała zdolności armii ukraińskiej do skutecznego przeciwstawienia się agresji dodał prezydent.

– Wojna na Ukrainie pokazała fundamentalną rolę państwa oraz determinację społeczeństwa w prowadzeniu działań obronnych. Państwo ukraińskie nie upadło, zapewnia funkcjonowanie najważniejszych usług: infrastruktury, służb i sił zbrojnych. Takie budowanie odporności państwa i społeczeństwa na kryzysy to także priorytet, który zapisaliśmy w strategii bezpieczeństwa narodowego z 2020 roku – mówi przywódca.

Andrzej Duda zaznaczył, że dziś widzimy słuszność tez zapisanych w dokumencie. – Z satysfakcją patrzę na rozwój mechanizmów stałych konsultacji, jaki w ostatnich miesiącach prowadzę z rządem, siłami zbrojnymi i innymi formacjami – powiedział prezydent. Dodał, że intensywne działania prowadzi także Komitet ds. Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych, w którego pracach uczestniczy przedstawiciel jego Kancelarii.

