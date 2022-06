Deklaracja rzecznika PiS. "Nie zamierzamy podwyższać wieku emerytalnego"

Radosław Fogiel był pytany w TV Republika o opinie części posłów klubu PiS twierdzących, że są zaskoczeni niektórymi zapisami porozumienia polskiego rządu z Komisją Europejską, ws. kamieni milowych.

– Fakt, że polski KPO został w końcu zaakceptowany przez Brukselę to jest duży sukces rządu i duży sukces Zjednoczonej Prawicy. Pozostałe kwestie są szczegółowe, które można sobie sukcesywnie sobie wyjaśniać – powiedział rzecznik PiS.

Zapewnił, że na pewno "nie ma powodu do niepokoju". – Zachęcam, żeby nie dawać się ponieść emocjom i nie słuchać podszeptów, często nie pozbawionych złej woli. Kto jak kto, ale Zjednoczona Prawica żadnych rozwiązań, mających polską suwerenność osłabiać czy szkodzić Polakom, nie przyjmie – zapewnił Radosław Fogiel.

"Nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego"

Fogiel pytany, czy w ramach KPO polski rząd zobowiązał się do tego, że będzie podnosił wiek emerytalny, odparł: – Chcę, aby to raz jeszcze jasno wybrzmiało: absolutnie nie ma takiego tematu i nie ma się czego obawiać. Zjednoczona Prawica nie po to wiek emerytalny obniżała, by go teraz podwyższać. To jest coś to charakteryzuje nasze środowisko – dawanie wyboru obywatelom.

Przywołał w tym kontekście wycofanie wprowadzonego przez rząd PO-PSL obowiązku szkolnego dla 6-latków, a także przywrócenie dawnego wieku emerytalnego, "po tym, jak Platforma Obywatelska go za plecami Polaków podwyższyła". – Również w sprawie szczepień niektórzy podszeptywali przymus, ale my konsekwentnie realizowaliśmy tę filozofię – przypomniał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

Fogiel wyjaśnił, że ramach "kamieni milowych" jest mowa tylko o "efektywnym podwyższaniu wieku emerytalnego". – Efektywne, czyli zachęcanie, żeby nieco później przechodzić na emeryturę – zaznaczył.

