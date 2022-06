Kaczyński odchodzi z rządu. Sobolewski zdradza nowe informacje

Zgodnie z zapowiedziami polityków Prawa i Sprawiedliwości prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński ma niedługo odejść z rządu.

Kilka dni temu Radio ZET podało, że do rekonstrukcji rządu może dojść już 20 czerwca, ale na odejściu prezesa PiS zmiany się nie skończą. Z informacji dziennikarza stacji wynika, że Kaczyńskiego zastąpi szef MON Mariusz Błaszczak. Polityk miałby zostać wicepremierem i przewodniczącym Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.

Sobolewski: Polecam dziś – "stay tuned"

O odejście prezesa PiS z rządu zapytano w poranku TVP1 sekretarza generalnego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Sobolewskiego.

– To już decyzja pana prezesa (kiedy odejdzie z rządu - red.) i kiedy to nastąpi, czy nastąpi i kiedy, to będzie pan prezes komunikował osobiście – tłumaczył polityk. – Natomiast mogę tak powiedzieć, że dzisiejszy dzień może być w tym kontekście dosyć istotny – podkreślił dalej Sobolewski.

– Czasami na Twitterze jest takie określenie "stay tuned" (pol. "bądźcie czujni" - red.). Polecam dzisiaj "stay tuned" – dodał sekretarz generalny PiS.

Odejście Kaczyńskiego z rządu

O rezygnacji ze stanowiska wicepremiera przez Kaczyńskiego media piszą już od jesieni ubiegłego roku.

W grudniu 2021 roku, Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla "Gazety Polskiej" tłumaczył, że odejdzie z rządu, ponieważ musi "zająć się partią na 100 procent". Jako prawdopodobny termin wskazał wówczas koniec pierwszego kwartału 2022 roku, co zmieniło się jednak, prawdopodobnie w wyniku konfliktu na Ukrainie.

– Przed nami trudny czas, bo i pandemia, i trawiący świat kryzys gospodarczy, i agresja ze wschodu. Na razie radzimy sobie z tymi wyzwaniami skutecznie, jeśli nic się nie zmieni, to oceniam nasze szanse naprawdę wysoko – tłumaczył wicepremier ds. bezpieczeństwa, zapytany w grudniu ub. r. o ocenę szans na trzecią kadencję dla rządu Prawa i Sprawiedliwości.