"Nie zawaham się tego powiedzieć ". Były wicedowódca NATO w Europie do Ukraińców: Zróbcie to

Emerytowany brytyjski generał udzielił wywiadu dla "The National", gazecie wydawanej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w którym skrytykował NATO za bierność wobec Rosji w okresie poprzedzającym wybuch wojny na Ukrainie. Wskazał także, że ukraińska armia pilnie potrzebuje dozbrojenia, jeśli ma wygrać stracie z Rosjanami.

Pokój w Europie

– Nigdy nie będzie pokoju w Europie ani w regionie transatlantyckim, dopóki reżim Putina nie zostanie pokonany – powiedział Shirreff, który w 2016 r. napisał częściowo fikcyjną książkę "Wojna z Rosją: pilne ostrzeżenie z wyższego dowództwa wojskowego".

Emerytowany wojskowy stwierdził, że każda rozmowa o zawieszeniu broni i odstąpieniu terytorium Ukrainy będzie „odebrana jako słabość” przez Rosję.

– To jeden z tych momentów w historii, w których po prostu trzeba przez to przejść, trochę jak nasi przodkowie w 1939 roku – powiedział Shirreff, odnosząc się do początku drugiej wojny światowej. – To ta sama dynamika zbrukanego krwią autokraty, który jest gotowy wyrządzić swojemu sąsiadowi niewypowiedziane zniszczenia i traumę, by osiągnąć swoje cele polityczne – dodał.

Aby pokonać Rosję, Ukraina potrzebuje "niezbędnych narzędzi”, co oznaczałoby, że NATO "podejmie znaczne ryzyko, ponieważ zawsze istnieje ryzyko eskalacji”. Aby je złagodzić, NATO musiało być przygotowane na najgorszy scenariusz, jakim byłaby wojna z Rosją.

– To będzie wymagało fundamentalnej zmiany sposobu myślenia w NATO, do jakiej nawet się nie zbliżyliśmy. Ale to może się stać w Madrycie. Kraje NATO muszą wziąć byka za rogi, a to oznacza ponowne zbrojenia – wskazał.

Pomoc Ukrainie

Shirreff powiedział, że aby wygrać wojnę, Ukraina potrzebuje znacznie więcej sprzętu wojskowego niż obecnie otrzymuje. Argumentował również, że Ukraińcy powinni atakować cele wojskowe w Rosji, aby powstrzymać dostawy broni i wojska docierające do linii frontu we wschodniej Ukrainie.

– Nie zawaham się powiedzieć Ukrainie: jeśli chcesz zaatakować Rosję, zrób to – powiedział.

Shirreff zaznaczył przy tym, że takie działanie będzie bardzo ryzykowne, ale, biorąc pod uwagę okrucieństwa popełnione przez wojska Moskwy, nadszedł czas, aby "pozwolić Ukraińcom zdjąć rękawiczki”.

– Powinniśmy dać Ukraińcom środki do wyrządzenia tego rodzaju szkód Rosjanom. Dać im narzędzia do wykonania tej pracy – stwierdził.

