Müller: Chcielibyśmy, żeby ceny paliw były niższe

We wtorek podczas wspólnej konferencji prasowej minister klimatu i środowiska oraz rzecznika rządu przedstawiono projekt ustawy gwarantującej cenę węgla na polskim rynku.

– Na dzisiaj gwarantujemy trzy tony dla każdego gospodarstwa domowego, dla każdego domu. Przypomnę też, że nadal funkcjonuje dodatek osłonowy, maksymalna kwota to jest ponad 1400 złotych, w dodatku osłonowym istnieje też mechanizm dodatkowego wsparcia około 20 proc. jeżeli tym źródłem ogrzewania jest źródło węglowe – tłumaczyła minister Anna Moskwa.

Müller: Rząd PO-PSL podwyższał VAT

Z kolei rzecznik rządu został zapytany o rosnące ceny na stacjach benzynowych w Polsce. Piotr Müller wskazywał, że pomimo "trudności, które są w tej chwili na arenie międzynarodowej", Polska nadal "spośród krajów Unii Europejskiej ma jedną z niższych cen paliw w całej Unii".

– Oczywiście chcielibyśmy, żeby ceny paliw były niższe, szukamy rozwiązań w tym zakresie, natomiast polski budżet państwa ponosi w tej chwili koszty w wysokości wielu miliardów złotych, poprzez niepobieranie podatków w takim zakresie jak to było wcześniej – powiedział.

Müller ostro skrytykował poprzedni rząd za, jego zdaniem, brak odpowiednich działań podczas poprzedniego kryzysu finansowego. Rzecznik rządu pytał, jak to się działo w sytuacji, "gdy były podobne kryzysy jak kryzys finansowy, gdy praktycznie ceny paliw proporcjonalnie wtedy do zarobków również bardzo mocno rosły, czy wtedy też była taka tarcza?".

– Czy wtedy też obniżał np. Donald Tusk jako premier Vat, czy obniżył akcyzę, czy obniżył inne podatki, czy obniżył podatek na żywność z 5% do zera, czy raczej politykę odwrotną prowadził. Politykę podwyższenia wieku emerytalnego, podwyższenia podatku VAT, podwyższenia innych opłat. Ja o tym mówię dzisiaj dlatego, że łatwo jest formułować oczekiwania, a dużo trudniej jest je realizować – mówił.

Rzecznik odniósł się także do wypowiedzi Donalda Tuska, który stwierdził, że gdyby to on był premierem, to paliwa w Polsce byłyby znacznie tańsze.

– Ja mogę powiedzieć, tyle, jak pan był premierem, to kazał pan pracować ludziom do 67 roku życia, gdy pan był premierem, to pan podwyższał VAT, gdy pan był premierem to w Polsce szalały mafie paliwowe – stwierdził.

