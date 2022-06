Ustawa o ochronie ludności. Kiedy wejdzie w życie?

Wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński przedstawili we wtorek założenia ustawy o ochronie ludności.

Nowe prawo będzie koncentrowało się na sprawach związanych z zarządzaniem kryzysowym, z sytuacją ludności cywilnej w przypadkach ekstremalnych. Projekt ustawy był przedmiotem kilkukrotnych dyskusji na Komitecie Bezpieczeństwa i w tym kształcie zostanie przedstawiony rządowi.

Rozwiązania zmienią tryb funkcjonowania rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Do tej pory dawał on rekomendacje premierowi i ministrom. Po zamianach stanie się zespołem decyzyjnym w sytuacjach najpoważniejszych, dotyczących dużego obszaru Polski i dużej populacji obywateli.

Ustawa o ochronie. Wąsik wyjaśnia

– To ustawa, która wykorzystuje doświadczenie kilku ostatnich kryzysów: klimatycznych, politycznych, epidemicznych. Chcemy wprowadzić rozwiązania, które są niezbędne do tego, żeby państwo w tych trudnych sytuacjach funkcjonowało i żeby nie trzeba było na szybko uchwalać nowych ustaw – mówił we wtorek w Polskim Radiu 24 wiceminister Maciej Wąsik.

Jak podkreślił wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ustawa o ochronie ludności jest "naturalnym dopełnieniem" ustawy o obronie ojczyzny, która ma na celu budowę silnego Wojsko Polskiego i zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego Rzeczpospolitej Polskiej.

– Chciałbym, żeby ta ustawa weszła w życie 1 stycznia 2023 roku. Mam nadzieję, że przepracujemy ją w rządzie i przepchniemy przez parlament jesienią – oznajmił Wąsik. Jak zaznaczył, zapisy zawarte w projekcie przewidują między innymi powstanie Korpusu Ratowników Medycznych oraz obowiązkowe kursy pierwszej pomocy w szkołach średnich.

