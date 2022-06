"To nie Kaczyński powinien odejść z rządu". Sawicki wskazał jedno nazwisko

Poseł PSL odniósł się do spekulacji dotyczących odejścia Jarosława Kaczyńskiego z rządu. Przypomnijmy, że doniesienia o odejściu prezesa Prawa i Sprawiedliwości pojawiają się już od kilku miesięcy. Tymczasem sam Kaczyński stwierdził we wtorek, że jeszcze nie nadszedł czas na rezygnację z rządowego stanowiska.

Marek Sawicki stwierdził, że Kaczyński nie powinien odchodzić z rządu, bo "czy on jest w rządzie, czy on nie jest w rządzie, to on i tak rządzi". Polityk wskazał za to najsłabsze ogniwo Zjednoczonej Prawicy.

– Podstawowym dzisiaj problemem polskiego rządu i Polski jest Mateusz Morawiecki, który w Brukseli obiecuje i ustala co innego, w kraju jego kumple, kompanii polityczni nie wiedzą, co ustalił w Brukseli, a my jako opozycja też nie wiemy – powiedział na antenie Radia Zet.

Zmiany w Sądzie Najwyższym

Poseł krytycznie ocenił podpisaną niedawno przez prezydenta nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Nowe prawo likwiduje Izbę Dyscyplinarną, co było jednym z warunków Komisji Europejskiej dotyczących odblokowania Krajowego Planu Odbudowy, a wprowadza Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Jednak zdaniem Sawickiego, ta zmiana jest jedynie kosmetyczna i nie likwiduje problemu.

– Ta ustawa o Sądzie Najwyższym to jest tylko przysłowiowy kwiatek do kożucha, który niczego jak pani wie, nie zmienia, bo zamiast Izby Dyscyplinarnej mamy podobnie powoływaną w taki sam sposób Komisję Odpowiedzialności Zawodowej, coś takiego, no i oczywiście w niej będą zasiadali także neosędziowie – stwierdził i dodał, że prezydent Duda, który był autorem zmian, "powinien się uderzyć w pierś".

Drożejące paliwa

Polityk opozycji uderzył także w rząd w związku z rosnącymi cenami paliw.

– Rząd wprowadził wspaniałe tarcze antyinflacyjne i antykryzowe, obniżył VAT, obniżył akcyzę i okazało się, że po tej obniżce w Polsce ceny rosną najszybciej w stosunku do innych państw europejskich. Gdyby ta marża była niższa, to podatki wpływałyby by do państwa, więc państwo zrezygnowało z podatków, a odbierze sobie w zyskach Orlenu – powiedział Sawicki.

