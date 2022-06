Prymas Polski: Kapłaństwo nie jest kontraktem czy umową, jest na wieczność

Prymas Polski uczestniczył w jubileuszu 65-lecia kapłaństwa księży wyświęconych w 1957 roku. Wśród jubilatów był abp senior Henryk Muszyński, który przewodniczył jubileuszowemu dziękczynieniu.

Msza św. sprawowana była w kaplicy Archidiecezjalnego Domu Księży Seniorów w Gnieźnie z udziałem przybyłych gości, domowników i pracowników świeckich. Wraz z księżmi jubilatami Eucharystię sprawowali księża seniorzy mieszkający w ADKS, a także dyrektor domu ks. Karol Świderski.

"Życie to wędrówka"

– Całe nasze życie jest wędrówką. Jest wspólną drogą, żyjemy bowiem dla ludzi, z ludźmi i przed ludźmi, jednak naprawdę istotne i decydujące jest w nim to, co jest w nas z Boga, z Bogiem i dla Boga – mówił w homilii abp Polak odwołując się do czytanej w Ewangelii przestrogi Jezusa, aby uczynków pobożnych nie czynić po to, by inni widzieli.

–Aż trzykrotnie Ewangelista powtarza nam, że Ojciec twój, który widzi w ukryciu odda tobie. Dziś wraz z wami dziękujemy i modlimy się, byście nadal pełni ufności i nadziei szli z tą właśnie pewnością – mówił do księży jubilatów Prymas. Wskazując dalej na sens kapłańskiego życia i posługiwania metropolita gnieźnieński przypomniał również, że nie jest ono na chwilę, na jakiś czas, nie jest czymś, w co można wejść, a potem wyjść: – To nie jest kontrakt, czy umowa na czas określony. Kapłaństwo jest na teraz i na wieczność. Choć pełnione tu na ziemi, z ludźmi, dla ludzi i przed ludźmi, jest jednak na wieczność.

Prosił też księży seniorów, by nie tracili nigdy z oczu obrazu Jezusa, który wybiera i powołuje uczniów, aby ich posłać do głoszenia nauki, by niezmiennie powtarzali Bogu „tak” – jak to po raz pierwszy uczynili przed 65 laty i jak wielokrotnie powtarzali w swoim długim kapłańskim życiu. – Dziś z okazji tak dostojnej rocznicy waszego kapłaństwa jeszcze raz przed Bogiem za wasze tak dziękujemy i wraz z wami dopowiadamy: tak, z Bożą pomocą. Niech ten dzień i to dziękczynienie nie będzie tylko chwilą wspomnień, ale żywym doświadczeniem łaski i Bożej mocy – mówił na koniec abp Polak.

Dziękując wszystkim za wspólną modlitwę abp Henryk Muszyński przyznał, że 65. rocznica kapłaństwa skłania do pytań, ale przede wszystkim do dziękczynienia za to, że „widomo już dokąd ta droga prowadzi”. – Jakość drogi polega przecież na tym, dokąd ona prowadzi. A my wiemy. Dzięki Jezusowi – podkreślił abp senior. Podobnie jak abp Polak wspomniał też patronkę dnia bł. Jolentę, której relikwie znajdują się w kościele franciszkanów w Gnieźnie i która jest patronką archidiecezji gnieźnieńskiej i całej Wielkopolski. Powtórzył też za papieżem Franciszkiem sobie, księżom jubilatom i wszystkim księżom seniorom: – Wydaje się wam, że jesteście starzy, a ja wam powiem, że jesteście młodzieńcami, bo najpiękniejsze, najważniejsze i najdłuższe jest przed wami.