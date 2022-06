Sikorski: W Kijowie zastępuje nas prezydent Rumunii

"W Kijowie zastępuje nas prezydent Rumunii. Dobrze, że będzie rozsądny głos naszego regionu, ale szkoda, że nacjonaliści z Zjednoczonej Prawicy tak zdegradowali naszą pozycję międzynarodową" – ocenia był szef MSZ oraz były minister obrony Radosław Sikorski. Warto wskazać, że nic nie wskazuje na to, aby Scholz, Macron i Draghi proponowali Polsce dołączenie do wyprawy do Kijowa.

Według włoskiej "La Stampy", prezydent Rumunii Klaus Iohannis został włączony do wspólnego wyjazdu z inicjatywy przywódcy Francji Emmanuela Macrona.

Wyprawa do stolicy Ukrainy

Prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Włoch Mario Draghi i prezydent Rumunii Klaus Iohannis, którzy przebywają w czwartek z wizytą na Ukrainie, odwiedzili miasto Irpień – północno-zachodnie przedmieście Kijowa. Irpień jest jedną z miejscowości zniszczonych ostrzałami przez wojska rosyjskie w początkowej fazie inwazji.

Czterej europejscy przywódcy zostali oprowadzeni po ruinach przez pełnomocnika prezydenta Ukrainy ds. integracji europejskiej Ołeksija Czernyszowa.

W planie wizyty jest spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Wicepremier Ukrainie nie oczekuje wielkich deklaracji

– Nie jestem pewna, czy po spotkaniu będą świetlane obwieszczenia, ale niezależnie od tego, jak ono się skończy, będzie to historyczne spotkanie, które może doprowadzić albo do silniejszej Europy, albo do silniejszej Ukrainy – powiedziała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk w rozmowie z dziennikarzami. Wereszczuk wzięła udział w powitaniu Scholza, Macrona i Draghiego na dworcu kolejowym w Kijowie.

– To, że trzech europejskich przywódców przybyło na Ukrainę w samym środku totalnej wojny, jest wspaniałym sygnałem, który wzmacnia Ukrainę i Europę – dodała. Wicepremier Ukrainy powiedziała: – Są dwa ważne pytania, jakie należy im zadać. Jak zakończyć wojnę i jak rozpocząć nowy rozdział dla Ukrainy w Unii Europejskiej?

Czytaj też:

Biskup Charkowa: Rosjanie ostrzelali ostatnio domy mieszkalne