Szef ukraińskiego MON: Nowa broń pozwoli odzyskać okupowane terytoria

Broń amerykańska pomoże Ukrainie odzyskać terytoria okupowane przez Rosję, w tym Krym i Donbas, powiedział ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow w rozmowie z amerykańską stacją CNN. Reznikow udzielił wywiadu na wyłączność.

– Zamierzamy wyzwolić wszystkie nasze terytoria, wszystko, łącznie z Krymem – powiedział szef ukraińskiego MON. – Krym jest dla Ukrainy celem strategicznym, ponieważ jest to terytorium Ukrainy. Będziemy realizowali ten cel krok po kroku – dodał Reznikow.

Minister obrony powiedział, że pierwszym krokiem będzie stabilizacja sytuacji w terenie, aby zapobiec dalszym stratom w stosunku do sił rosyjskich. Drugim etapem, jak powiedział, będzie zepchnięcie sił rosyjskich z powrotem na pozycje zajmowane przed inwazją 24 lutego.

Reznikow powiedział CNN, że dopiero na trzecim etapie odbędą się dyskusje z partnerami Ukrainy na temat "jak wyzwolić terytoria, w tym Krym”, wskazał. Ukraińscy urzędnicy twierdzą, że nie użyją amerykańskich systemów rakietowych do ataku na Federację Rosyjską, jednak Ukraina nie uważa Krymu za terytorium Rosji.

Zapytany, czy próba odbicia Krymu środkami wojskowymi jeszcze bardziej sprowokuje Rosję, która uważa Krym za część Federacji Rosyjskiej, Reznikow odpowiedział, że nie było to brane pod uwagę.

– To nie ma znaczenia. Bo oni [Rosjanie] zobaczą, że w Chersoniu, zobaczą to w Zaporożu, zobaczą też w Mariupolu… ale to są ziemie ukraińskie, a Krym to także ziemia ukraińska, nieważne co Kreml o tym myśli – wyjaśnił.

Amerykańska pomoc

W środę prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ogłosił wart 1 mld 225 mln dolarów pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Szczegóły nie są znane. Wiadomo jednak, że w skład pakietu ma wejść 18 haubic M777 (dotychczas USA dostarczyły Ukrainie 108 takich dział) wraz z tysiącami sztuk amunicji, rakiety przeciwokrętowe Harpoon oraz rakiety do systemów HIMARS. Rakiety zostaną dostarczone Ukrainie po zakończeniu szkolenia ukraińskich żołnierzy – podaje stacja CNN.

