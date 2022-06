"Zmiana równowagi". Wallace wskazał kluczowy czynnik przełamania Rosjan w Donbasie

W czwartek brytyjski minister wziął udział w spotkaniu szefów resortów obrony państw NATO w Brukseli. Wallace udzielił wywiadu dla CNN, gdzie wskazał na to, jak mogą potoczyć się losy konfliktu na Ukrainie.

Słabość Rosji

– Myślę, że jeśli spojrzymy na Rosję, to przekonamy się, że jest w bardzo, bardzo trudnym położeniu. Z pewnością ze względu na słabość swoich rezerw i morale, a to sprawi, że każdy metr, o który będzie walczyła, będzie jeszcze trudniejszy [do zdobycia - przyp. red.]. W tym samym czasie zobaczymy, jak niektóre z tych cięższych broni trafiają w ręce Ukrainy, co ponownie zmieni równowagę – powiedział.

Wallace dodał, że Rosja będzie "desperacko starała się znaleźć jakąś formę zwycięstwa, bez względu na to, jak małe ono będzie, aby jej morale było trochę lepsze”, ale nie był pewien, jak długo Rosja będzie w stanie utrzymać ofensywę w Donbasie.

– Rosja jest w terenie od miesięcy. Trzeba pamiętać, że wojsko rozmieszczano głównie trzy miesiące przed inwazją. Żadna armia nie została zaprojektowana jako armia poborowa na polu walki, źle wyposażona, ponosząca ogromne straty – powiedział.

– Myślę, że kluczowe jest tutaj to, jak szybko Ukraina rozmieści niektóre z tych cięższych broni i jak szybko zorganizuje kontrofensywę, a nie tylko kontrataki. Dlatego Zachód bardzo chętnie pomaga w szkoleniu Ukraińców i upewnia się, że stosują otrzymaną broń w sposób, który czyni tę różnicę – powiedział Wallace.

Siła Ukrainy

Szef brytyjskiego MON pochwalił determinację Ukrainy, mówiąc, że jeśli chodzi o przyszłość konfliktu jest "ostrożnie optymistyczny”. Wallace podkreślił, że Ukraina ma "przewagę własnego kraju z komponentem moralnym, z faktem, że społeczność międzynarodowa jest absolutnie zdeterminowana, by ją wspierać. Dlatego Ukraina zacznie odpychać Rosję na małe sposoby i sprawi, że Rosja będzie miała coraz więcej problemów w swojej armii”.

Czytaj też:

Więcej broni dla Ukrainy. Kolejny kraj przekaże wyrzutnie rakietCzytaj też:

Rosja użyje broni jądrowej na Ukrainie? Rosyjski dyplomata zabrał głosCzytaj też:

Szef brytyjskiego MON: Putin może stać się rakiem toczącym Ukrainę