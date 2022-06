Gronkiewicz-Waltz o Trzaskowskim: Nie potępiłam go

W piątkowym programie "Jeden na jeden" TVN24 poruszono sprawę użycia przez prezydenta Warszawy słowa "dupiarz".

Przypomnijmy, że podczas jednej z wypowiedzi medialnych polityk wyznał, że w młodości był właśnie "dupiarzem" względem kobiet.

Afera wokół Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski opublikował jakiś czas temu przeprosiny w mediach społecznościowych. "Niestety, nieformalna konwencja rozmowy z Kędzierskim i Wojewódzkim sprawiła, że opisując historie sprzed 30 lat słownictwem przeniosłem się do czasów liceum. Dla takich słów nie ma i nie powinno być miejsca w przestrzeni publicznej. Wszystkich, którzy poczuli się urażeni przepraszam" – napisał.

Teraz do kwestii wróciła była prezydent stolicy. – Jest po prostu szczery, nie potępiłam go, tak jak nie potępiam Klaudii Jachiry czy Franciszka Sterczewskiego za mocne określenia. Każdy ma prawo do wypowiadania się w swojej charakterystyce – powiedziała o Trzaskowskim Hanna Gronkiewicz-Waltz.

"Dusza samorządowca"

W rozmowie ze stacją TVN24 była prezydent Warszawa przyznała, że nie odwiedza już stołecznego ratuszu przy Placu Bankowym. W trakcie programu oceniła natomiast politykę Rafała Trzaskowskiego. – Są rzeczy kontynuowane, tak jak ja kontynuowałam Centrum Nauki Kopernik czy muzeum Polin, bo umowy były podpisane wcześniej. Rafał Trzaskowski też kontynuuje, ale ma również swoje osiągnięcia. Metro jest bardzo szybko budowane, to bardzo ważna rzecz dla życia warszawiaków. Jest dobry program żłobkowy – oznajmiła.

Gronkiewicz-Waltz zapytana, czy Trzaskowski ma "duszę samorządowca", odpowiedziała, iż "jest osobą, która zna się na rzeczach ogólnych" i "jest wszechstronnie wykształcony", także w płaszczyźnie prowadzenia polityki samorządowej, ale również "uaktywnia stolicę na forum międzynarodowym".

