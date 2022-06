"Karły polityczne". Waszczykowski ostro o Macronie i Scholzu

Prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Włoch Mario Draghi oraz prezydent Rumunii Klaus Iohannis złożyli w czwartek wizytę w Kijowie, gdzie spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Wcześniej zachodni politycy odwiedzili Irpień, gdzie na własne oczy przekonali się o skali rosyjskich zbrodni wojennych.

Podróż europejskich polityków na Ukrainę skomentował na Twitterze był szef polskiej dyplomacji, europoseł PiS Witold Waszczykowski.

"Ciekawe jak szybko, te karły polityczne, pojadą teraz do Moskwy z donosem na Ukrainę lub z propozycją współczesnej wersji konferencji monachijskiej. Ciekawe kto z naszej opozycji dołączy wtedy?" – napisał polityk, awywołując falę komentarzy.

Niemiecki dziennik o kulisach wizyty w Kijowie

Tymczasem niemiecki dziennik "Die Welt" ujawnił kulisy wizyty europejskich przywódców w Kijowie.

Dziennikarze ocenili podróż liderów na Ukrainę jako "bardzo ważną" i "pełną ciepłych słów". Podkreślono, że politycy zachodni, którzy przybyli na ukraińskie terytorium państwowe w ramach oficjalnej delegacji, w pełni popierają dążenia Ukraińców do obecności w strukturach Unii Europejskiej.

"Mimo to, dla ukraińskiego prezydenta wizyta nie była do końca satysfakcjonująca. Wręcz przeciwnie – może to być dla niego początek koszmaru" – możemy przeczytać w gazecie "Die Welt".

Wiele wskazuje bowiem na to, że goście Zełenskiego mogli okazać mu życzliwość, ale za zamkniętymi drzwiami namawiać go, by w najbliższych miesiącach – po spodziewanym upadku Donbasu – rozpoczął negocjacje z Rosją i dążył do porozumienia pokojowego" – napisał w piątek niemiecki dziennik.

