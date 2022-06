Ziemkiewicz: To była wizyta Scholza, Macrona i dwóch przyzwoitek

Prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Włoch Mario Draghi oraz prezydent Rumunii Klaus Iohannis złożyli w czwartek wizytę w Kijowie, gdzie spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Wcześniej zachodni politycy odwiedzili Irpień, gdzie na własne oczy przekonali się o skali rosyjskich zbrodni wojennych.

Ziemkiewicz: Bez Rosji i jej roli, nie ma potęgi Niemiec w Europie

Podróż europejskich przywódców do Kijowa komentował w Telewizji Republika publicysta Rafał Ziemkiewicz. – To była wizyta kanclerza Scholza, prezydenta Macron i dwóch przyzwoitek. Tam Mario Draghi miał pewne interesy, ale prezydenta Rumunii to wzięli po prostu dla przyzwoitości, żeby nie było, że tylko oni – stwierdził dziennikarz.

– To była wizyta mająca zmiękczyć prezydenta Ukrainy i skłonić go do ustępstw, bo taka jest polityka Francji i Niemiec. I ona nie wynika z faktu, że Francuzi i Niemcy są szczególnie wredni. To znaczy są wredni, zwłaszcza Niemcy, ale nie kierują się tutaj emocjami, tylko interesami – tłumaczy Ziemkiewicz.

– Bez Rosji i jej roli – jaką pełniła do lutego i którą nadal pełni, tylko po agresji to zakwestionowano – nie ma potęgi Niemiec w Europie. Niemcy wpadają na równię pochyłą. To jest kwestia ich "być albo nie być", zmusić Ukrainę, aby oddała Rosji to, co Rosja chce. A chce bardzo dużo, bo nie tylko Donbas i Doniec, ale też wybrzeże, chce odciąć Ukrainę od morza – podkreślił dalej publicysta.

– Putin nie ukrywa, że jego celem jest zniszczenie Ukrainy, bo w rosyjskim dyskursie nie ma czegoś takiego jak Ukraina. To są zbuntowani "mało-Rosjanie", którzy się dali wynarodowić – dodał Ziemkiewicz.

