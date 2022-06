Szukając straconego czasu

Gazeta tak opisuje problemy z realizacją głośnych obietnic pomocy wojskowej dla Kijowa kanclerza Olafa Scholza: „Niemiecki rząd od końca kwietnia mówi o dostawach ciężkiej broni do Ukrainy. Wówczas niemiecka minister obrony zatwierdziła dostawę 30 samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard. Ale i tu jeszcze broń musi zostać doprowadzona do odpowiedniego stanu. Pierwsza seria ma być wyremontowana w lipcu, a druga w sierpniu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Ukraina wkrótce otrzyma dostawy gepardów po 15 pojazdów każda”.

I tu jest pewien haczyk.