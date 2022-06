Morawiecki o słowach Tuska: Kłamstwo wyssane z palca

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział w sobotę podczas wizyty w Małopolsce, że program Prawa i Sprawiedliwości prowadzi do "zakazu rozwodów, zakazu środków antykoncepcyjnych, zakazu związków cywilnych poza tym tradycyjnym modelem i oczywiście pełnego zakazu aborcji".

Przestrzegał tez przed sojuszem "ołtarza z tronem". – Chcielibyśmy, jak idziemy do kościoła, żeby ludzi łączyła tam wiara, miłość, żeby idąc do kościoła, ludzie nie mieli wrażenia, że idą do biura poselskiego PiS-u, a dzisiaj przecież w bardzo wielu miejscach tak to wygląda – przekonywał szef PO.

Morawiecki: Tusk zaprzecza sam sobie

O wypowiedź Tuska pytany był na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, który uczestniczył w otwarciu mostu na rzece Dunajec w Ostrowie. – Te słowa to kłamstwo. Donald Tusk posługuje się kłamstwem w sposób bardzo dowolny i bardzo częsty – stwierdził premier.

– Wiecie państwo, kto jest największym wrogiem Donalda Tuska? Ludzka pamięć o rządach Donalda Tuska. Ponieważ pamięć ludzka doskonale odzwierciedla to, co rzeczywiście działo się w czasach jego rządów i ciężko jest jemu uwolnić się od tego, co wtedy robił, co wtedy mówił i jak dzisiaj zaprzecza sam sobie – ocenił.

"Szkoda to w jakikolwiek sposób komentować"

Zapowiedział, że "oczywiście nie tylko nie będzie żadnego zaostrzenia jakichkolwiek przepisów dotyczących tego, o co pani redaktor zapytała, ale jesteśmy za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego w takiej postaci, w jakiej on się ukształtował".

– A kwestii rozwodów to w ogóle szkoda w jakikolwiek sposób komentować. Jest to jaskrawe kłamstwo wyssane z palca. Typowe zachowanie pana Donalda Tuska – oświadczył Morawiecki.