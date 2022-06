Abp Jędraszewski: Lech Kaczyński królom był równy

Podczas mszy odprawionej na Wawelu z okazji 73. rocznicy urodzin Jarosława i Lecha Kaczyńskich abp Jędraszewski powiedział, że tragicznie zmarły prezydent "mówił i postępował pod prąd wobec możnych tego świata", a także systematycznie i wytrwale dążył do celów, mimo kampanii pogardy kierowanej przeciwko niemu.

Arcybiskup właśnie przemysł pogardy nazwał krzyżem, który Lech Kaczyński podejmował każdego dnia. Zwrócił uwagę, że jako prezydent dążył do poznania "prawdziwej, odkłamanej historii polskiego narodu i państwa zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym" i nazwał go "bojownikiem o polską prawdę".

W kontekście wojny na Ukrainie, metropolita przywołał ostatnie, niewygłoszone przemówienie Lecha Kaczyńskiego z 10 kwietnia 2010 r. Ówczesny prezydent miał powiedzieć, że "zbrodnia katyńska już zawsze będzie przypominać o groźbie zniewolenia i zniszczenia ludzi i narodów. O sile kłamstwa. Będzie jednak także świadectwem tego, że ludzie i narody potrafią – nawet w czasach najtrudniejszych – wybrać wolność i obronić prawdę".



"W swej służbie narodowi i państwu królom był równy"

Na zakończenie homilii abp Jędraszewski nawiązał do słów Józefa Piłsudskiego wypowiedzianych do oficerów podczas pogrzebu Juliusza Słowackiego: "W imieniu rządu Rzeczypospolitej polecam panom odnieść trumnę do krypty królewskiej, bo królom był równy".



– Świętej pamięci pan profesor Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, od 12 lat spoczywający na Wawelu, coraz bardziej jasno widzimy to wszyscy: w swej służbie narodowi i państwu, w swym oddaniu prawdzie, w swej trosce o własną wolność i o wolność Polski i Polaków królom był równy – powiedział metropolita krakowski, modląc się o zbawienie wieczne dla Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii, a także za obchodzącego urodziny prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który uczestniczył w sobotniej liturgii.

