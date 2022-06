Euro-Szymon

W najnowszych badaniach wypada coraz częściej z pierwszej trójki i coraz częściej ma wynik jednocyfrowy. W sumie trudno się temu dziwić: tego rodzaju ugrupowania polityczne, paradoksalnie, zawdzięczają swą siłę temu, co jest ich słabością. Albo, inaczej mówiąc, to samo, co jest przyczyną ich pierwszych sukcesów, jest też powodem, dla których okazują się ostatecznie efemerydami.