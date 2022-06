Z miłości do kosza

Stanley Sugerman (Sandler z brodą), starzejący się skaut drużyny NBA Philadelphia 76ers, przemierza świat w poszukiwaniu utalentowanych zawodników. Choć sam o sobie mówi: „Ludzie po pięćdziesiątce nie mają już marzeń, tylko koszmary i egzemę”, to tak naprawdę jedno wielkie marzenie wciąż pielęgnuje – chciałby zostać trenerem (no, przynajmniej asystentem trenera). Nowy (i antypatyczny) szef klubu składa mu obietnicę, której oczywiście nie zamierza dotrzymać: „Znajdź mi nową wielką gwiazdę, to awansujesz”.

Tak na scenę wkracza Bo Cruz, wielce utalentowany młodzian z Hiszpanii, który wedle Sugermana może być objawieniem w NBA.