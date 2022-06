Wyznania tępaka

W dodatku opatrzył je wyjątkowo surową przedmową, w której szczegółowo wskazuje to, co zrobił źle, a całość opatrzył tytułem „Niepojętny uczeń” (w oryginale brzmi to mocniej: „slow learner”). Pięć zamieszczonych tu tekstów powstawało w latach 1959–1964, opowiadanie „Drobny deszcz” było jego literackim debiutem. Książka ukazała się oryginalnie w 1984 r. Na polski przekład czekaliśmy niemal cztery dekady.

Obszerne wprowadzenie w młodzieńcze fascynacje literackie, rozterki początkującego pisarza (oraz wspomniana ostra krytyka pod własnym adresem) to najważniejsza część książki. Wręcz sensacyjna. Bo choć Pynchon cieszy się sławą jednego z największych współczesnych pisarzy amerykańskich, to pozostaje enigmą.