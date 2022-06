Morawiecki "nie chce umierać za wymiar sprawiedliwości". Reaguje Ziobro

W piątek premier Morawiecki wziął udział w oficjalnym otwarciu XVII Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej”. Szef rządu wygłosił przemówienie, w którym dużą uwagę poświęcił zagadnieniu obrony suwerenności. Morawiecki wskazał, że w obecnej sytuacji geopolitycznej Polska może utracić samorządność w trzech przypadkach.

Premier odniósł się także do zaakceptowania przez Komisję Europejską polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłaty pieniędzy jest jednak wypełnienie przez Polskę przyjętych na siebie zobowiązań tzw. kamieni milowych. Najważniejszym z nich jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Morawiecki odniósł się do obaw części polityków, że zgoda na warunki postawione przez KE oznaczają de facto utratę suwerenności. Szef rządu zaprzeczył takim twierdzeniom.

– 99 proc. tych kamieni milowych jest absolutnie w interesie Polski. Tutaj jest pan prezes firmy energetycznej, będzie korzystał z tego, że budujemy nowe sieci za pieniądze z grantów. My będziemy korzystali, nowe drogi, nowe obwodnice, sprzęt do szpitala, sieci światłowodowe, to wszystko tam. [Pozostaje - przyp. red.] ten 1 proc., czyli tzw. kamienie dotyczące wymiaru sprawiedliwości – tłumaczył Morawiecki. – Wiecie co reformujemy już ten wymiar sprawiedliwości 7 rok. Ja bym nie chciał umierać za wymiar sprawiedliwości – dodał.

Ziobro odpowiada Morawieckiemu

Do słów premiera o braku chęci umierania za wymiar sprawiedliwości odniósł się w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro. Lider partii, która oskarża rząd o to, że treść kamieni milowych nie byłą konsultowana z jej przedstawicielami, napisał, że ustępstwa ze strony rządów państw członkowskich rodzi coraz większy apetyt Brukseli na przejmowanie kompetencji przynależących do państw narodowych.

Ziobro wskazał także, że proces reform w wymiarze sprawiedliwości został zastopowany po tym, jak z funkcji premiera odeszła Beata Szydło.

"Wraz z odejściem @BeataSzydlo skończyło się zielone światło dla zmian w sądownictwie. Czy polityka ustępstw wzmocniła Polskę? Dziś sądownictwo, jutro likwidacja polskiej energetyki węglowej, pojutrze samochody diesla i benzynowe, a dalej? Ustępstwa rodzą tylko wilczy apetyt UE" – napisał minister sprawiedliwości na Twitterze.

