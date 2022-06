Były szef KE: Jesteśmy coraz bliżej wojny światowej

Były przewodniczący Komisji Europejskiej i dwukrotny premier Włoch podkreśla, że choć nie mamy dziś światowego konfliktu zbrojnego, to gospodarcze konsekwencje trwających wojen są już globalne, dotykają bowiem nie tylko Europy, ale także Stanów Zjednoczonych, Chin i Afryki.

Logika Kaina

Włoski polityk podkreśla, że Papież od początku wojny apeluje o dialog i rozwiązywanie konfliktów na drodze mediacji. – Mówi jednak także o logice Kaina, która przeważa nad logiką pokoju i zastanawia się w związku z tym, czy naprawdę istnieje dziś w świecie wola budowania pokoju. Europa wspiera Ukrainę, ale nie jest w stanie podjąć bardziej zdecydowanych inicjatyw – zauważa Romano Prodi.

– To święte słowa, ale bardzo smutne, ponieważ uświadamiają nam, że rządzący nie reagują na wezwania do pokoju; objawiają też bezsilność Unii Europejskiej wobec innych potęg. Zgadzam się, że dzisiaj mediacje raczej nie przyniosą owoców. Papież mówi o trzeciej wojnie światowej w kawałkach. Te słowa wywołują mój uśmiech, bo okazało się, że najlepszą polityczną definicję obecnej sytuacji na świcie sformułował nie politolog, ale duchowny… – powiedział Romano Prodi.

– Stwierdzenie, że mamy do czynienia z wojną światową w kawałkach, czyli z wieloma małymi wojnami, które jednak są ze sobą powiązane, jest doskonałe! Oczywiście dzisiaj to jeszcze nie jest wojna światowa, wciąż to jeden z kawałków, o których mówi Papież, ale niestety nabiera ona coraz bardziej globalnego charakteru. Konsekwencje już teraz są globalne: powiększający się głód w Afryce, załamanie gospodarcze w Chinach, inflacja w Stanach Zjednoczonych, nie mówiąc już o tragicznych skutkach dla Europy. Definicja Papieża jest świetna, ale trzeba podkreślić, że ta wojna chyba coraz bardziej przestaje być «w kawałkach», a nacisk trzeba położyć na przymiotnik «światowa», ponieważ taka właśnie się staje – dodał Prodi.

