Środa snuje wizje "genetycznego wzmocnienia Polski"

13-letnia Sara James wystąpiła w 17. edycji amerykańskiego "Mam talent!". Młoda Polka zachwyciła publiczność i jury. Kilka dni temu James poinformowała w mediach społecznościowych, że bierze udział w 17. edycji amerykańskiego programu "Mam talent". "Poleciałam jakiś czas temu do Los Angeles i wzięłam udział w przesłuchaniach do »America's Got Talent«. Już jutro startuje najnowszy sezon” – napisała artystka na Instagramie, publikując w mediach społecznościowych kilka zdjęć z programu.

Występ 13-latki okazał się wielkim sukcesem, a James zachwyciła zarówno publiczność jak i jury konkursu. James wykonała na scenie utwór "Lovely" Billie Eilish.

Środa: To pokazuje, ile możemy osiągnąć otwierając się na inność

Sukces nastolatki stał się dla feministki Magdaleny Środy punktem wyjścia do zaskakujących rozważań. I o ile postulat multikulturalizmu nie jest w kręgach lewicowych niczym zaskakującym, to Środa poszła o krok dalej. Stwierdziła bowiem: "Ach, wyobrazić sobie Polskę różnorodną, kolorową, tolerancyjną, wzmocnioną genetycznie i kulturowo ludźmi spoza mdławej słowiańszczyzny".

"Zachwyt nad ciemnoskórą Polką, Sarą Jones, która wygrała konkurs Talentów (to znaczy zdobyła uznanie niejakiego Simona - guru takich programów) pokazuje ile możemy osiągnąć jeśli tylko otworzymy się na etniczną i kulturową inność. I to nie tylko w ramach piłki nożnej. Ach, wyobrazić sobie Polskę różnorodną, kolorową, tolerancyjną, wzmocnioną genetycznie i kulturowo ludźmi spoza mdławej słowiańszczyzny. Polskę jak Francję, Holandię czy Belgię... ileż nowych wartości, perspektyw, talentów mogłoby wzmocnić naszą kulturę, współpracę, społeczeństwo obywatelskie. A my nic tylko zamykamy granice, stawiamy nowe pomniki Kaczyńskiemu, modlimy się do słowiańskiego Boga (bo jak wiadomo Jezus pochodzi z Częstochowy, a Matka Boska z Torunia) i mnożymy między sobą. Fakt, że coraz rzadziej..." – napisała feministka na Facebooku.

Wpis środy skomentował rzecznik Solidarnej Polski, wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. "Co to znaczy „wzmocniona genetycznie”. Mdława słowiańszczyzna? Jak Pani Profesor taka ciekawa urozmaicenia, polecam przejść się po Brukseli o 2 w nocy. Zobaczy Pani tolerancję i szacunek" – ironizuje polityk.