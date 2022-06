Sobolewski o konkurencie Tuska: Można by wtedy podnieść alarm

Zdaniem Sobolewskiego Donald Tusk nie jest atutem zjednoczonej opozycji. Polityk PiS wspomniał jednak o polityku, który jego zdaniem byłby poważnym zagrożeniem dla rządzących.

– W tej chwili można powiedzieć, że przewodniczący Tusk jest chyba takim trochę obciążeniem dla samej opozycji, zjednoczonej opozycji, jeżeli miałaby taka nastąpić. Chyba że tę zjednoczoną opozycję tworzyłby ktoś inny, to wtedy można byłoby powiedzieć, że to większe niebezpieczeństwo, a tym kimś innym jest osoba, która w młodości określała się jako bardzo popularny wśród kobiet mężczyzna – stwierdził Krzysztof Sobolewski w „Sygnałach dnia” PR1.

– Gdyby ta osoba brała się za to, to można byłoby wtedy podnieść stopień alarmu po stronie ZP na 4 albo 5. A w przypadku przewodniczącego Tuska, ten stopień alarmu jest na 2-3 maksymalnie – dodaje polityk.

Wspólna lista opozycji

Były premier Donald Tusk odniósł się niedawno do głośnego pomysłu sformowania wspólnej listy opozycji w wyborach do parlamentu. Od kilku miesięcy Donald Tusk próbuje namówić liderów pozostałych partii opozycyjnych do wspólnego startu. I choć część sondaży pokazuje, że taka lista mogłaby przynieść sukces opozycji, to jednak szefowie opozycyjnych ugrupowań nie chcą przystać na ten pomysł, obawiając się zdominowania przez PO.

– Mój apel do koleżanek i kolegów z innych partii: Przestańcie siebie i innych oszukiwać. Na wspólnej liście nic nie stracicie. Co najwyżej pozycje we własnych partiach, ale jako środowiska polityczne wszyscy na tym zyskają – powiedział Tusk.

Co na to wyborcy?

Sondaż firmy Kantar pokazuje, że koalicję czterech obecnych formacji opozycyjnych wspiera aż 90 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej, 88 proc. elektoratu Lewicy, 83 proc. Polski 2050 Szymona Hołowni oraz 76 proc. PSL.

Przypomnijmy, że w niedawno opublikowano wyniki badania, z których wynika, iż wśród wszystkich polskich ugrupowań politycznych najsilniejszą pozycję ma wciąż Zjednoczona Prawica (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Partia Republikańska), która może liczyć na 32 proc. głosów w wyborach.

