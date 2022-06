Suski: Umieranie za Izbę Dyscyplinarną byłoby nieracjonalne

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego to jeden z warunków (tzw. kamieni milowych) Komisji Europejskiej w sprawie wypłacenia Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy, które pozostają "zamrożone" z powodu wątpliwości, jakie KE ma wobec funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Władze naszego kraju muszą także przyjąć zmiany w systemie dyscyplinarnym sędziów oraz przywrócić do orzekania odsuniętych sędziów.

Suski o Izbie Dyscyplinarnej

– Umieranie za Izbę Dyscyplinarną byłoby nieracjonalne. Mamy też wiele skarg na to, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości. Ludzie skarżą się na to, w jaki sposób są traktowani w sądzie, jakie są terminy. Chęć zmiany wymiaru sprawiedliwości na lepsze stało się pretekstem do atakowania nas przez opozycję – ocenił poseł Marek Suski w poniedziałkowym wydaniu programu "Kwadrans Polityczny" Telewizji Polskiej.

Zdaniem wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, "zdecydowana większość »kamieni milowych« wynika z chęci przyspieszenia postępu technologicznego, organizacyjnego Unii Europejskiej w tym Polski", ale jednocześnie są to "trudne wyzwania". – Część z nich będzie sprawiać kłopot wszystkim państwom europejskim (...). To trochę odejście od gospodarki rynkowej w kierunku kierowanej. Z reguły wychodzi to średnio, więc przed nami jeszcze sporo kłopotów z modernizacją UE. Są też elementy, które trudno przewidzieć. Jeszcze do niedawna gaz miał być paliwem przejściowym. Dziś, gdy Putin rozpętał wojnę i straszy zakręceniem Europie kurka, to Europa deklaruje rezygnację z gazu – mówił polityk Zjednoczonej Prawicy. – W wielu punktach "kamienie milowe" to przejaw ambitnej polityki gospodarczej Unii. Jest tam wiele dobrych rzeczy. Jak to wyjdzie? Zobaczymy – dodał.

