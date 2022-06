Szef MSZ Ukrainy: Zaprosiłem Słowenię do wzięcia udziału w odbudowie

Ukraiński minister spraw zagranicznych przekazał wiadomość za pośrednictwem wpisu w serwisie społecznościowym Twitter.

"Rozmawiałem ze słoweńskim ministrem spraw zagranicznych Tanją Fajon, aby podziękować jej za poparcie kandydatury Ukrainy do UE. Zgodziliśmy się również co do konieczności przyspieszenia przyjęcia siódmego pakietu sankcji UE wobec Rosji. Zaprosiłem Słowenię do wzięcia udziału w odbudowie jednego z rozdartych wojną regionów Ukrainy" – napisał Kułeba.

Sankcje na Rosję

Pod koniec maja tego roku Unia Europejska zgodziła się na zakaz importu 90 proc. rosyjskiej ropy do końca 2022 roku. Według badania przeprowadzonego przez Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), ponad 70 proc. ankietowanych w UE popiera nałożenie sankcji gospodarczych na Rosję, a dwie trzecie uważa, że powinny zostać zaostrzone. Poparcie dla sankcji gospodarczych jest szczególnie wysokie w krajach skandynawskich, krajach bałtyckich, Rumunii, Polsce i Irlandii. Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu b.r. przez Eurofound wśród 40 tys. mieszkańców państw Wspólnoty Europejskiej. Pełne wyniki raportu mają zostać zaprezentowane w lipcu.

Zgodnie z wynikami sondażu, 80 proc. respondentów popiera politykę zmierzającą do zapewniania mieszkań dla uchodźców, a ponad 84 proc uważa za właściwe dostarczanie przez Unię Europejską i państwa członkowskie pomocy humanitarnej na Ukrainę. Nieco mniej – 66 proc. respondentów – opowiada się za wsparciem wojskowym UE dla Ukrainy. Jednak opinie respondentów były zróżnicowane – w Polsce, krajach skandynawskich, bałtyckich, Malcie i Irlandii większość ankietowanych byłą zdania, iż UE powinna udzielić większej pomocy militarnej. Z kolei we Włoszech, Grecji, Słowenii, Słowacji i Bułgarii połowa osób lub więcej wyraziła opinię, że Unia zrobiła zbyt wiele w tej sprawie.

Szef MSZ Ukrainy wprost: Rosja nie ma prawa grozić Litwie