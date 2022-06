Były premier Wielkiej Brytanii ujawnił, że Putin groził mu podczas oficjalnej wizyty w Moskwie

Były premier Wielkiej Brytanii udzieli wywiadu "The Telegraph Magazine", w którym ponownie ostro skrytykował "globalny brak jedności” wobec Ukrainy. Polityk odnosił się do faktu, że 150 krajów jak dotąd nie nałożyło sankcji na Rosję w związku z inwazją na swojego sąsiada.

– Nigdy nie miałem złudzeń co do tego, jaki był Putin – powiedział Gordon Brown i wspomniał o swojej wizycie na Kremlu z 2006 r., kiedy był kanclerzem skarbu. To podczas tego spotkania prezydent Rosji Władimir Putin miał mu grozić.

Groźby Putina

– Usadzono mnie na bardzo niskim siedzeniu, tak że patrzyłem na niego z dołu. Z pewnością jest stosunkowo niskim mężczyzną i nosi obuwie podwyższające wzrost – zaczął Brown.

– W każdym razie tego dnia wyjął te dokumenty i zaczął czytać wszystkie informacje, które miał o mnie, jakby chciał udowodnić, że wie o mnie więcej niż ja o sobie. Więc kiedy ludzie mówią, że Putin się zmienił i dopiero teraz grozi, mogę wam powiedzieć, że groził mi nawet wtedy – powiedział brytyjski polityk.

Brown uważa, że Putin reaguje tylko na "bezkompromisowy i nieustępliwy pokaz siły”.

– Jedyną rzeczą, którą rozumie Putin, jest siła. Wykorzysta słabość; jest oportunistą do n-tego stopnia – powiedział i ostrzegł, że bezczynność Zachodu w związku z rosyjską inwazją na Krym w 2014 roku, która miała miejsce, gdy David Cameron był premierem, "pozwoliła Putinowi sądzić, że dalsze najazdy ujdą mu na sucho”.

Brak jedności Zachodu

Z kolei w wywiadzie udzielonym w niedzielny poranek Sophie Raworth z BBC, Brown uderzył w 150 krajów, które nie nałożyły sankcji na Rosję po inwazji na Ukrainę i zasugerował, że jedną z przyczyn było niepowodzenie Zachodu w walce z globalnym ubóstwem.

– Doceniam jedność NATO, ale jest problem z koordynacją sankcji tam, gdzie niektóre kraje nie są na to przygotowane. To, co widzieliśmy, to globalny brak jedności – 82 kraje odmawiają poparcia akcji przeciwko Rosji za naruszenie wolności i praw człowieka, 150 krajów na całym świecie nie nakłada sankcji, więc mamy globalny brak jedności – stwierdził.

– Jednym z powodów jest to, że nie pokazaliśmy ludziom, że globalizacja kierowana przez Zachód działa na rzecz zmniejszenia ubóstwa, podniesienia poziomu życia i oczywiście radzenia sobie ze zmianami klimatycznymi w biedniejszych krajach. Naprawdę musimy zaczął dotrzymywać naszych obietnic – apelował Brown.

