Rzecznik rządu: Oprócz rezygnacji Kaczyńskiego, będą inne zmiany w rządzie

Zmiany mają dotyczyć ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka i zastępcy szefa Kancelarii Premiera Zbigniewa Hoffmana – poinformował rzecznik rządu Piotr Müller na poniedziałkowej konferencji prasowej, na którą powołał się portal ISBnews.

Przypomnijmy, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ogłosił, że złożył rezygnację z funkcji pełnionych w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego.

Müller o zmianach w rządzie

– Formalnie wniosek dotyczący rezygnacji z udziału w rządzie zawsze jest w kontrasygnacie prezesa Rady Ministrów i taka kontrasygnata się odbyła. Nie ma nic nadzwyczajnego w tej formule, tym bardziej, że pan premier Kaczyński zapowiadał, że będzie odchodził z rządu (…), więc dzisiaj o tym została poinformowana opinia publiczna – stwierdził Piotr Müller. Na pytanie, dlaczego została poinformowana przez wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, a nie premiera Mateusza Morawieckiego, rzecznik prasowy rządu odpowiedział: "To pana premiera Kaczyńskiego dotyczy, on składa sam rezygnację, to nie jest odwołanie, dymisja ogłaszana przez premiera, tak jak w przypadku dymisji innych członków Rady Ministrów, tylko to jest rezygnacja dobrowolna premiera Kaczyńskiego".

Według doniesień mediów, pozostałe zmiany w rządzie mają dotyczyć zastępcy szefa Kancelarii Premiera Zbigniewa Hoffmana i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Müller zapytany, czym w ramach rządu będzie zajmował się minister Zbigniew Hoffman, który – według prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego – ma być odpowiedzialny za Komitet ds. Bezpieczeństwa, powiedział, iż "stosowne rozporządzenie dotyczące kompetencji zostanie wydane, gdy zostaną powołani nowi ministrowie". – Odbędą się jeszcze inne zmiany, ale o nich będziemy informować w stosownej porze, ale faktycznie dotyczą one ministra Hoffmana i pana ministra Błaszczaka – oznajmił polityk Zjednoczonej Prawicy.

