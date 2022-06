Kosiniak-Kamysz komentuje sugestię Kaczyńskiego: Rzucenie kości, za którą mają biec harty

Lider PSL był w środę gościłem na antenie Polsat News. Polityk ostro skrytykował politykę rządu w zakresie energetyki. Odniósł się też do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, że Mariusz Błaszczak zastąpi go w przyszłości "pod każdym względem, także jeżeli chodzi o wszystkie funkcje".

Kosiniak-Kamysz o cenach benzyny

– To, że rząd uzależnił nas w pewnym momencie od węgla rosyjskiego, to był gigantyczny błąd. W 2020 roku 65 proc. węgla sprowadzanego do Polski pochodziło z Rosji. Ktoś na to pozwalał. Jak wspomniany Mariusz Błaszczak był w opozycji, to mówił, że wprowadzą embargo na rosyjski węgiel. Przez 7 lat tego embarga nie wprowadzili. Gdyby nie wybuch wojny, pewnie dzisiaj by embarga nie było – ocenił ludowiec.

Pytany o kwestię drastycznie rosnących cen paliw Kosiniak-Kamysz stwierdził, że gdyby to był premierem, benzyna mogłaby być dzisiaj, od razu o 50 groszy, a nawet złotówkę tańsza.

– Bo byśmy nie pobierali marży, tak jak pobiera ją Orlen. Dzisiaj gdyby pan prezes Obajtek przestał tak starać się o bycie prymusem i najlepszym zawodnikiem w drużynie prezesa Kaczyńskiego, który przyniesie najwięcej pieniędzy do skarbu państwa i zajął się autentycznie, tym do czego powołana jest rafineria w Płocku, petrochemia Płocka, czyli Orlen – powiedział parlamentarzysta.

– Nie kupować gazety, nie wydawać prasę, tylko zajmować się tanią benzyną, to dzisiaj benzyna by mogła być od razu z dnia na dzień o 50 groszy tańsza, nawet o złotówkę tańsza – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Energia odnawialna

Kosiniak-Kamysz przekonywał też, że Polska powinna zdecydowanie postawić na rozwój energii ze źródeł odnawialnych.

– Jak będzie więcej energii odnawialnej, to nie będziemy potrzebowali sprowadzać węgla z Kolumbii i wystarczy ten węgiel, który wydobywamy tutaj, ale to musi być po prostu co najmniej 50 proc. energii w Polsce wytwarzanych ze źródeł odnawialnych – ocenił.

"Biją się o schedę"

We wtorek w wywiadzie dla TVP prezes Jarosław Kaczyński jasno zasugerował, że Mariusz Błaszczak będzie jego następcą nie tylko w funkcji wicepremiera ds. bezpieczeństwa.

– To rzucenie kości, za którą mają biec te wszystkie harty, które biją się o schedę po prezesie – Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro, Beata Szydło. Zagrywka wewnętrzna, ustawianie po kątach i tyle – powiedział szef PSL.

