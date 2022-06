Nasze raty od naszego długu, czyli strach się bać

A jeszcze mniej przyjemne staje się od chwili, gdy odsetki te zaczynają szybko rosnąć – wraz z szybko rosnącą inflacją i nie mniej szybko podążającymi za nią stopami procentowymi.

A rząd zadłuża nas bez opamiętania – w ciągu zaledwie dwóch lat powiększył dług publiczny z około 1 bln zł do niemal 1,5 bln zł – i nie przestaje go powiększać. Dług rośnie coraz szybciej – wprost w oszałamiającym tempie. Jak szybko? Wystarczy wejść na stronę dlugpubliczny.org.pl, by zobaczyć, jak błyskawicznie zmieniają się cyfry obrazujące aktualny stan długu publicznego Polski, a więc – by uzmysłowić sobie, jak szybko on rośnie.