Polityk PiS zapewnia: Kaczyński nie wybiera się na polityczną emeryturę

Szef Prawa i Sprawiedliwości ogłosił rezygnację z funkcji wiceministra do spraw bezpieczeństwa. Na stanowisku ma go zastąpić minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

W jednej z wypowiedzi medialnych Kaczyński stwierdził, iż obecny szef MON zastąpi go w przyszłości "pod każdym względem", a także "jeżeli chodzi o wszystkie funkcje".

Kaczyńskiego emerytura

Maciej Wąsik mówił w środę w audycji "Sedno Sprawy" w Radiu Plus, że słowa Jarosława Kaczyńskiego zinterpretował "jako wskazanie na funkcje rządowe". – Prezes PiS nie wybiera się na polityczną emeryturę. Odszedł z rządu po to, żeby przygotować partię do nadchodzących wyborów. Wygrał już trochę wyborów w Polsce i mam nadzieję, że nie powiedział ostatniego słowa – mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Jak stwierdził, trudno wyobrazić sobie kogoś lepszego na stanowisku wicepremiera do spraw bezpieczeństwa niż minister Mariusz Błaszczak. Zdaniem Wąsika, polityk "świetnie sobie poradzi".

Przypomnijmy, że Kaczyński był wicepremierem i przewodniczącym Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych od października 2020 roku. Rezygnację ze stanowiska zapowiadał już jesienią ubiegłego roku, ale sytuacja zmieniła się po wybuchu wojny na Ukrainie.

Polska nakłada sankcje

W programie Radia Plus wiceminister Maciej Wąsik zapowiedział również zmiany w przepisach dotyczących sankcji. – Lista sankcyjna będzie poszerzana, ale pewne rzeczy musimy skorygować. Kolejne podmioty trafią na tę listę, tak żeby uderzyć jak najbardziej w biznes Putina, ale musimy także ograniczyć skutki społeczne, które się pojawiają. Niebawem zobaczy to opinia publiczna, będzie nowelizacja. – oznajmił.

Dopytywany, wiceszef MSWiA wskazał, iż sankcje będą nakładane "w troszeczkę inny sposób". Rząd ma już pracować nad odpowiednim projektem w tej sprawie. – To nie będzie łagodzenie sankcji, ale łagodzenie ich skutków społecznych – podkreślił polityk PiS.

