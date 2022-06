Lempart o Tusku i PO: To nasi sojusznicy

W programie „Pocztówki z Gileadu” Lempart podkreślała, że Platforma Obywatelska już w marcu 2021 roku ogłosiła, że jest za legalną aborcją. Radykalna aktywistka stwierdziła, że widzi w głównej partii opozycyjnej swoich sojuszników

– To, że oni podtrzymują to tydzień lub dwa tygodnie przed tym aż ta sprawa znajdzie się w Sejmie, to mamy do czynienia z tym o czym ja mówię: to są nasi sojusznicy. Może nam się nie podobać sposób w jakim się o tym mówi, droga dochodzenia do tego, ale mamy swoich sojuszników i jednym z nich jest Platforma Obywatelska – mówiła.

Lempart odniosła się też do głośnej deklaracji Donalda Tuska, który oficjalnie przyznał, że jego partia będzie dążyła do liberalizacji przepisów umożliwiających zabijanie dzieci nienarodzonych.

– Bardzo się cieszę. Donald Tusk mógł to powiedzieć tydzień po głosowaniu, a powiedział dwa tygodnie przed. To jest wskazówka dla partii jak mają głosować i jest to dla mnie ok – stwierdziła.

Lempart krytykuje posłów: To ich dyskwalifikuje

Aktywistka skrytykowała jednak posłów, którzy nie odpowiedzieli jej na ankiety dotyczące deklaracji głosowań w sprawie aborcji.

– To skandal, który dyskwalifikuje posła (…). 334 osoby boją się odpowiedzieć na pytanie, albo olewają swoich wyborców. Nie może być tak, że oni się czują uprawnieni, by nie odpowiadać na nasze pytania. To jest niestety poziom naszej klasy politycznej. Mamy 80-90 poparcia wśród wyborców opozycyjnych. Czy jesteście tam gdzie wasi wyborcy i wyborczynie? Jeżeli dla was ważniejszy jest Kościół, to może należy rozglądać się za inną robotą – perorowała słynna aktywistka.

Deklaracja Tuska

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu lider PO Donald Tusk zadeklarował, że jeśli jego partia wygra wybory, to zagwarantuje legalny dostęp do zabijania dzieci nienarodzonych do 12. tygodnia ciąży. – Mamy ten projekt dotyczący legalnej aborcji do 12 tygodnia, która ma być decyzją kobiety w porozumieniu z lekarzem, a nie decyzją księdza, prokuratora i działacza PiS-u. Na sto procent to zagwarantujemy – przekonywał szef PO.

To nie jedyna tego typu wypowiedź w ostatnim, gdy lider PO puszcza oko do lewicowego elektoratu.

