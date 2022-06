"Pewien pomysł gospodarczy dla Polski". Duda na otwarciu Kongresu 590

Siódma edycja Kongresu 590 odbywa się pod patronatem polskiej głowy państwa i potrwa do czwartku, 23 czerwca 2022 roku włącznie. Hasło pierwszej odsłony wydarzenia to "Łączymy wszystkich". Za temat wiodący obrano współpracę międzynarodową krajów Trójmorza – przekazała Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na oficjalnej stronie internetowej.

W swoim wystąpieniu Andrzej Duda przypomniał, że Kongres zaistniał jako "pewien pomysł gospodarczy dla Polski" niedługo po tym, jak przywódca objął urząd w 2015 roku.

Duda: Możemy się szczycić

Podczas Kongresu 590 w Nadarzynie prezydent mówił o "przyjaznych warunkach" do prowadzenia biznesu w Polsce. – Staliśmy się jakiś czas temu wszyscy członkami Unii Europejskiej, otrzymaliśmy z UE fundusze spójności po to, by móc szybciej gonić Zachód, po to, by wyrównać rozwój przede wszystkim infrastrukturalny – stwierdził. – Szczycimy się jako Polska, że na przestrzeni tych ostatnich dziesięcioleci, przede wszystkim ostatniego dwudziestolecia, jesteśmy w absolutnej czołówce, jeżeli chodzi o wykorzystanie funduszy europejskich na cele polityki spójności – zauważył Andrzej Duda.

Głowa państwa wskazała także, iż w ramach Inicjatywy Trójmorza na różnych poziomach "poruszane są kwestie wspólnego rozwoju, transportu, bezpieczeństwa i budowania więzi". Jak zaznaczył, "ta współpraca przynosi nam już wymierne efekty". Duda wyraził też nadzieję, że w niedalekim czasie do współpracy dołączy Ukraina. I przypomniał, że państwa Trójmorza nadały ostatnio Ukraińcom status kraju współpracującego.

Inicjatywa Trójmorza

Trójmorze to międzynarodowa inicjatywa gospodarczo-polityczna skupiająca 12 państw członkowskich Unii Europejskiej położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego.

Są to: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Republika Czech, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowenia, Słowacja oraz Węgry.

