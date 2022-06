"Inwestycja w rodzinę". Maląg o świadczeniach społecznych

W środę polityk wzięła udział w panelu "Rodzina jako przestrzeń łączenia potencjałów" w ramach Kongresu 590 w Nadarzynie koło Warszawy.

Następnie szefowa resortu rodziny i polityki społecznej udzieliła wywiadu Polskiemu Radiu 24. W trakcie rozmowy podkreśliła, że "tworzenie dobrego klimatu wokół rodziny jest jednym z najważniejszych zadań rządu" Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy.

Inwestycje rządowe

Marlena Maląg zauważyła, że to trudny czas dla Polaków, ale rządzący robią wszystko, aby poprawić sytuację w kraju. – To przede wszystkim poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Bo one poniekąd są zakłócone. Wojna na Ukrainie, sygnały zakłócające nasze poczucie bezpieczeństwa, wyższa inflacja. Grupy najuboższej to jednak dotyka. To zmusza rząd do wprowadzenia pakietów antyinflacyjnych, ale też do podjęcia trudnej decyzji o wypłacie 14. emerytury i to o wypłacie jej wcześniej, niż planowano – powiedziała.

Minister uspokoiła, iż świadczenia społeczne dla polskich obywateli nie zostaną ani odebrane, ani w jakikolwiek sposób ograniczone. – Wszystkie świadczenia społeczne, które są inwestycją w rodzinę, w rodzinę z małymi dziećmi, to przede wszystkim inwestycja w przyszłość. To nie jest koszt dla państwa – stwierdziła.

Kongres 590. Debata

W czasie debaty podczas Kongresu 590 Marlena Maląg mówiła między innymi o czynnikach, które mogą ułatwić obojgu rodzicom godzenie życia rodzinnego z zawodowym. – Rodzicom potrzebne jest nie tylko wsparcie finansowe, ale też w miejscu pracy. Ważne są także elastyczne jej formy – oznajmiła.

Polityk PiS dodała, iż potrzebne jest wzmocnienie roli ojca w wychowaniu dzieci, np. poprzez dodatkowy urlop ojcowski, który trzeba będzie wykorzystać w ciągu dwunastu miesięcy.

Czytaj też:

Rusza kolejny nabór w ramach funduszu Polski ŁadCzytaj też:

Wiceminister finansów: Przed nami turbulentne czasy