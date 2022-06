Błaszczak: Uzgodniliśmy plan finansowy

Fundusz, powołany na podstawie ustawy o obronie ojczyzny, zostanie zasilony w tym roku kwotą 20 mld złotych, natomiast w roku przyszłym kwotą 49 mld złotych.

Informacje przekazał w środę minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, cytowany przez portal ISBnews.

Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych

– Chciałbym poinformować, że uzgodniliśmy plan finansowy Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych w tym roku. W roku 2022 to będzie 20 mld złotych dla Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, w roku przyszłym – 49 mld złotych – powiedział Mariusz Błaszczak podczas środowej konferencji prasowej, która odbyła się w Warszawie. Środki te mają stanowić dodatkowe dofinansowanie uzbrojenia Wojska Polskiego w nowy sprzęt. Rachunek Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało dokumenty dotyczące zasilenia Funduszu, a plan finansowy jest uzgodniony z Ministerstwem Finansów. Wkrótce ma zostać przedstawiony do zaopiniowania sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Błaszczak, pytany o źródła finansowania Funduszu, powiedział, iż "to będą instrumenty finansowe" oraz "to jest pozabudżetowe finansowanie obronności naszego kraju". – Korzystamy z tych instrumentów finansowych, aby w jak najkrótszym czasie doprowadzić do wzmocnienia polskich Sił Zbrojnych – stwierdził wicepremier do spraw bezpieczeństwa. I doprecyzował, że chodzi o "wzmocnienie liczebne Wojska Polskiego" i "wyposażenie go w nowoczesny sprzęt".

Ustawa o obronie ojczyzny

Przyjęta przed kilkoma tygodniami ustawa o obronie ojczyzny zakłada wzrost wydatków na obronność do poziomu 3 proc. PKB od 2023 roku oraz powołanie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, w ramach którego będą pozyskiwane środki na modernizację Sił Zbrojnych RP.

Liczebność armii ma zostać zwiększona do 300 tys. żołnierzy.

Czytaj też:

Zmiany w Radzie Ministrów. Prezydent powołał nowego wicepremieraCzytaj też:

Błaszczak na Łotwie: Zrobimy wszystko, żeby imperium zła nie odżyło