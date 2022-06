"Najwyższa pora usiąść z Johnsonem do stołu". Siarkowska o alternatywie dla UE

Unijny Pakiet dyrektyw Fit for 55 przewiduje podwyższenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w obszarze Unii Europejskiej do 2030 r. z 40 do 55 proc. w zestawieniu z poziomem z 1990 r. Eksperci ostrzegają, że koszty tej operacji będą gigantyczne. Plany gospodarcze Brukseli od dawna krytykują politycy Solidarnej Polski.

"Eurokraci w Parlamencie Europejskim przegłosowali #FitFor55 w najgorszej dla Polski wersji! Bruksela funduje milionom Polaków ubóstwo przez duże "U"!Ceny energii, ciepła wystrzelą w górę.Podatkiem klimatycznym ma być objęte budownictwo i transport. Dramat!" – napisał poseł Janusz Kowalski.

Tę wypowiedź skomentowała jego partyjna koleżanka – Anna Maria Siarkowska. Jej zdaniem Polska powinna pomyśleć o "alternatywie" względem Unii Europejskiej. Poseł wskazuje tutaj na Londyn jako potencjalnego partnera.

"Jak długo jeszcze będziemy godzić się na szaleńcze, ideologiczne pomysły Unii Europejskiej? Najwyższa pora usiąść z Borisem Johnsonem do stołu i porozmawiać o europejskiej alternatywie" – napisała.

Zielona polityka UE

Dwa tygodnie temu Parlament Europejski podjął kilka decyzji dotyczących unijnej zielonej polityki. Z jednej strony europosłowie poparli stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie zakazu sprzedaży aut spalinowych od 2035 roku. Z drugiej, eurodeputowani odesłali do komisji ochrony środowiska trzy główne projekty pakietu Fit for 55: system handlu emisjami CO2, mechanizm dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 oraz Społeczny Fundusz Klimatyczny.

Przyjęte w środę stanowisko PE musi jeszcze zostać zaakceptowane przez przywódców państw członkowskich UE. Jeśli zakaz wejdzie w życie, od 2035 roku na terytorium Wspólnoty nie będzie można kupić i zarejestrować nowego auta spalinowego.

