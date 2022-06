"Kaczyński jest niezastąpiony". Horała: Wokół niego nadal kręci się scena polityczna

We wtorek szef Prawa i Sprawiedliwości ogłosił rezygnację z funkcji wiceministra do spraw bezpieczeństwa. Na stanowisku zastąpił go minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Prezydent Andrzej Duda wręczył już stosowne powołanie dla szefa MON.

W jednej z wypowiedzi medialnych Kaczyński stwierdził, iż obecny szef MON zastąpi go w przyszłości "pod każdym względem", a także "jeżeli chodzi o wszystkie funkcje".

Horała chwali Kaczyńskiego

O odejście z rządu prezesa Prawa i Sprawiedliwości był pytany wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Polityk wskazał, że Jarosław Kaczyński jest politykiem dużego formatu. Świadczą o tym jego dokonania.

– Pan premier Jarosław Kaczyński jest niezastąpiony. Zbudowanie od zera – i to w kontrze do ośrodków dyspozycji prestiżu, władzy i pieniędzy – rządzącej formacji politycznej jest osiągnięciem o tyle wyjątkowym, że nie zdarza się w krajach rozwiniętych, w zachodnich demokracjach – powiedział Horała na antenie radiowej Trójki.

Poseł przypomniał, że Kaczyńskiemu już wielokrotnie wróżono polityczny koniec.

– A wokół niego nadal kręci się scena polityczna. Jego przeciwnicy definiują się i określają swoją tożsamość na tej podstawie, że są przeciw Kaczyńskiemu. To świadczy o nietuzinkowości prezesa PiS. Myślę, że premier Kaczyński nie raz jeszcze wiele osób zaskoczy – powiedział.

– Natomiast rola ministra Mariusza Błaszczaka znacząco wzrosła. Został wicepremierem ds. bezpieczeństwa. To niezwykle ważna funkcja, zwłaszcza teraz, kiedy kwestie związane z bezpieczeństwem są na pierwszym planie. Bardzo dobrze, bo dał on się poznać jako bardzo dobry minister obrony narodowej. Jestem przekonany, że będzie się dobrze wywiązywał ze swojej funkcji – dodał wiceszef resortu infrastruktury.

Czytaj też:

Wiceminister: Środki z KPO już są wydawaneCzytaj też:

Marcin Horała powołany na nowe stanowiskoCzytaj też:

Horała: CPK ma duże znaczenie militarne