Prezydent: Nie chodzi o to, żeby z Putinem w ogóle nie rozmawiać

Ostatnio prezydent RP odwiedził polskich żołnierzy stacjonujących na Łotwie, w bazie wojskowej w Ādaži. Polacy pełnią tam służbę w ramach Batalionowej Grupy Bojowej NATO.

Podczas swojego przemówienia przywódca mocno podkreślił, że Wojsko Polskie będzie strzegło nie tylko granic Rzeczpospolitej, ale także "skutecznie włączy się w zapewnianie bezpieczeństwa w całym regionie".

Duda wskazał, że polskie władze kładą nacisk na równość wszystkich członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, iż każde państwo wchodzące w skład Paktu jest tak samo ważne i ma prawo do tej samej ochrony co najsilniejsi członkowie struktur.

Prezydent Duda o Putinie

W wywiadzie dla łotewskiej telewizji polski prezydent, cytowany przez KPRP, mówił między innymi o potrzebie solidarnego opowiedzenia się wszystkich państw po stronie Ukrainy wobec rosyjskiej agresji zbrojnej, która rozpoczęła się 24 lutego tego roku. – Nie ma żadnych wątpliwości, że to Rosja jest agresorem. Jeżeli dojdzie do głodu w państwach afrykańskich z powodu braku dostaw zboża z Ukrainy, to będzie to wina Rosji, bo to Rosja zaatakowała Ukrainę – mówił Andrzej Duda.

Zdaniem głowy państwa, nie powinno się dzwonić do prezydenta Federacji Rosyjskiej. Natomiast Rosja, jako kraj, "powinna być izolowana przez społeczność międzynarodową do momentu aż zacznie prosić o pokój". – Na tym polega strategiczny błąd. Nie dzwoni się do Władimira Putina po to, żeby z nim porozmawiać, legitymizować jego reżim i to, co robi na Ukrainie. Putin jest bandytą, który – jeśli chce mieć jakiekolwiek relacje – powinien o nie prosić – stwierdził Duda. – Nie chodzi o to, żeby z Putinem w ogóle nie rozmawiać, ale żeby to on był proszącym – dodał.

Polityk zauważył również, iż w kontekście Ukrainy szczególnie ważne są dwie kwestie – żeby nic nie wydarzyło się bez wiedzy i zgody Ukraińców, a także, aby pamiętać, iż to Rosja jest agresorem.

