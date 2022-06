"Geostrategia rządu premiera Jana Olszewskiego". Wykład prof. Girzyńskiego

Polska będzie zacieśniać więzy z Sojuszem Północnoatlantyckim, w obecnej sytuacji bowiem uważamy ten sojusz za filar bezpieczeństwa europejskiego, a obecność wojsk USA w Europie za czynnik stabilizacji – wygłosił 23 grudnia w expose inaugurującym powołanie rządu premier Jan Olszewski.

Geostrategia rządu premiera Jana Olszewskiego

Uniezależnienie się Polski od związków z Rosją Sowiecką, reorientacja Polski na związki z NATO, to były fundamentalne tematy, za który wówczas, w dyskusji parlamentarnej premier był krytykowany przez posłów lewicy. Uważali oni, że to niepotrzebne dzielenie Europy, że bezpieczeństwo Polski można oprzeć na Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – dawnej OBWE. Jan Olszewski podjął jednak rozmowy z NATO. W marcu 1992 roku, podczas wizyty w Polsce, sekretarz generalny Sojuszu Manfred Wörner stwierdził po raz pierwszy, że "drzwi do NATO są dla Polski otwarte".

Wytyczenie drogi politycznej było największym osiągnięciem Jana Olszewskiego, ale także inne zasługi rządu w tym przełomowe zmiany w dziedzinie gospodarki są nie mniej ważne.

Cały wykład poniżej:

Nocna zmiana

Gabinet Jana Olszewskiego upadł w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 r. Był to rząd wyłoniony po pierwszych całkowicie wolnych wyborach.

Rząd Olszewskiego, widząc ogromne zagrożenie dla suwerenności kraju, dążył do lustracji. Gabinet upadł 4 czerwca 1992 r. w czasie tzw. nocy teczek, po ujawnieniu przez ówczesnego szefa MSW Antoniego Macierewicza listy polityków figurujących w archiwach jako konfidenci komunistycznych służb specjalnych. Na liście tej znajdował się m.in. Lech Wałęsa.

Przed decydującym głosowaniem w sprawie uchwały lustracyjnej Jan Olszewski wygłosił pamiętne przemówienie, w którym pytał "czyja będzie Polska". Były premier zmarł 7 lutego 2019 r. Miał 88 lat.

Czytaj też:

Dziennikarze ujawniają kulisy "nocnej zmiany"