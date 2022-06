Fogiel o Tusku: Wielu się zastanawia, co się stało temu człowiekowi

– Myślę, że miliony Polaków kiedy widzą Donalda Tuska, szefa partii, która odsądzała ideę 500+ od czci i wiary, jak wychodzi do ludzi i bez mrugnięcia okiem mówi, że to jego partia wymyśliła 500+, wielu ludzi się zastanawia, co się temu człowiekowi stało, skąd ten konfabulant – powiedział Fogiel na antenie Polsat News.

Rzecznik PiS odniósł się też do relacji ze środowiskami, z którymi współpracuje jego partia: – Mamy podpisane porozumienie z Pawłem Kukizem. Podobne porozumienie jakie podpisaliśmy z kołem Polskie Sprawy i zarówno jedni nasi partnerzy, jak i drudzy partnerzy, są przez nas traktowani poważnie i ich opinie są brane pod uwagę, a im większa większość, tym bardziej stabilny parlament.

W jednym z wywiadów Paweł Kukiz powiedział, że jeśli w ciągu dwóch miesięcy sprawa sędziów pokoju nie nabierze tempa, zwróci się do opozycji z pomysłem odwołania ministra sprawiedliwości. – Ustawa o sędziach pokoju jest tworzona pod czy przy udziale, może nie pod auspicjami, przy udziale Pałacu Prezydenckiego i chyba sam Paweł Kukiz jest zadowolony z tej współpracy – stwierdził Fogiel.

"Wybraliśmy miejsca pracy"

Pytany o kwestię inflacji, rzecznik PiS wskazał: – Nie całość tej inflacji to reakcja na rosyjską agresję, bo mówiliśmy o tym wcześniej. Wiadomo, że te ogromne, największe w historii środki pomocowe, które w czasie pandemii, w czasie lockdownów były wypłacone przedsiębiorcom – 200 miliardów – przyniosły efekt w postaci ocalenia miejsc pracy. Bezrobocie w Polsce jest drugie najniższe w Unii Europejskiej ex aequo z Niemcami właśnie wspomnianymi, ale oczywiście to pewien wpływ musiało mieć. Tylko my staliśmy przed dylematem, czy pozwolić na likwidację miejsc pracy, na wyrzucanie ludzi na bruk czy wrócić do tego dramatu, który wiele rodzin przeżywało, czy jednak ocalić miejsca pracy i wybraliśmy miejsca pracy.

