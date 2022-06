Zełenski: Z satysfakcją przyjmuję przyznanie Ukrainie statusu kandydata do UE

Szefowie państw i rządów UE zdecydowali o przyznaniu statusu kandydata do Wspólnoty Ukrainie i Mołdawii.

Przywódca Ukrainy napisał na Twitterze, że to "moment unikalny i historyczny" w relacjach jego kraju z Unią. "Jestem wdzięczny przewodniczącemu Rady Europejskiej Charles'owi Michelowi i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen za wsparcie. Przyszłość Ukrainy jest w UE" – napisał Zełenski.

Szef administracji prezydenta Andrij Jermak oświadczył, że przywódcy kraju zrobią wszystko, żeby szybko zrealizować plan, który pozwoli Ukrainie rozpocząć rozmowy o wstąpieniu do UE. "Zrobimy wszystko, żeby szybko wypełnić niezbędny plan, który pozwoli Ukrainie rozpocząć rozmowy o wstąpieniu do Unii" – napisał Jermak na Telegramie. "Ukraina będzie w UE" – zapewnił szef administracji prezydenta Zełenskiego.

Ukraina oficjalnie kandydatem do UE. Morawiecki: To historyczny dzień

"Ukraina uzyskała status kandydata do UE. To historyczny dzień dla Europy. To wielka chwila dla jedności Europy i obrony jej podstawowych wartości. Walka o wolność Ukrainy trwa!" – napisał Morawiecki w czwartek wieczorem na Twitterze.

Rzecznik rządu Piotr Mueller, komentując wpis premiera, stwierdził, że "w marcu w Paryżu na RE pojawiały się twarde głosy, że status kandydata dla Ukrainy nie jest możliwy" i że "wprost zniechęcano do składania wniosku". "Skuteczna polityka Morawieckiego oraz naszych partnerów doprowadziła do skruszenia muru zobojętnienia. Dzisiaj dobry dzień dla Europy!" – ocenił Mueller.

Agencja Reutera zwraca uwagę, że choć przyjęcie Ukrainy i Mołdawii do Unii "może zająć więcej niż dekadę, decyzja podjęta na szczycie w Brukseli jest symbolicznym krokiem UE, który sygnalizuje zamiar wkroczenia w głąb byłego Związku Radzieckiego".

