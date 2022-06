Gowin do Kaczyńskiego: Próbujesz dalej zaklinać rzeczywistość

W rozmowie z "Polska Times" Jarosław Kaczyński zapytany o sytuację gospodarczą Polski stwierdził, że jest ona "trudna, ale staramy sobie z nią poradzić". "W dalszym ciągu płace nadążają za inflacją. Mam też nadzieję, że nadal będzie wysokie tempo wzrostu" – wskazał prezes PiS.

Szpila w stronę Gowina

Kaczyński został też zapytany czy Arturowi Soboniowi, wiceminister finansów, udało się naprawić Polski Ład. "W ogromnej części tak, jednak tego wcześniejszego zamieszania nie da się cofnąć" – odparł prezes PiS. Dopytywany, czy "ktoś poniósł za to odpowiedzialność", Kaczyński odpowiedział: "pewien polityk, który mógłby być ważnym człowiekiem, ale nie wróżę mu już specjalnej kariery". "On był głównym odpowiedzialnym" – dodał.

"Plan Polskiego Ładu był nie najgorzej skonstruowany, ale potem dodano do niego ulgę dla klasy średniej. A to był pomysł Jarosława Gowina, który skomplikował ten system i uczynił go fatalnym. Gdzie dziś jest Gowin, to państwo wiecie" – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Szef Porozumienia odpowiada

Słowa Kaczyńskiego nie pozostały bez odpowiedzi.

"Jarku, gdy razem z moimi ekspertami ostrzegałem Ciebie i Mateusza, że Polski Ład będzie gniotem, a inflacja zje oszczędności Polaków, to zamiast słuchać wolałeś przekupywać moich posłów. I tymi metodami próbujesz dalej zaklinać rzeczywistość" – napisał na Twitterze szef Porozumienia Jarosław Gowin.

Przypomnijmy, że spór wokół Polskiego Ładu był jedną z przyczyn odejścia Porozumienia ze Zjednoczonej Prawicy.

Z kolei Iwona Michałek, posłanka Porozumienia i była wiceminister napisała: "W jakiej Kaczyński musi być w rozpaczy, że obwinia kogoś, kogo już od roku nie ma w rządzie. Panie Prezesie PIS, tych kłamstw już nikt nie kupi. To Pan ze swoimi marionetkami – milionerami doprowadził do tego chaosu #PolskiNieład za co daliście swoim ogromne nagrody".

