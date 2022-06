Nowi kandydaci do UE. Przedstawiciel papieża zabrał głos

– Myślę, że jest to bardzo ważny ruch, i jak powiedział ambasador Węgier, Ukraina należy do Europy, a Europa należy do Ukrainy – stwierdził najbliższy współpracownik Ojca Świętego. Uczestniczył on 23 czerwca wieczorem w wydarzeniu zorganizowanym przez Andrija Jurasza, ambasadora Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej i watykański Sekretariat Stanu, aby zaprezentować pierwszą w historii monetę watykańską, która będzie sprzedawana w celu zebrania funduszy na pomoc Ukraińcom po inwazji Rosji na pełną skalę, trwającą od 24 lutego b.r.

Watykańska moneta

Biuro Filatelistyki i Numizmatyki zapowiedziało w połowie maja, że wyda oficjalny medal poświęcony pokojowi na Ukrainie, aby w ten sposób przyłączyć się do apeli o zaprzestanie używania broni i powrót do dialogu.

Jedna strona medalu przedstawia trzy kobiety - w tym dziecko i starszą kobietę - uciekające z bombardowanego miasta z całym swoim dobytkiem w walizce. Przedstawiona młoda matka ma przypominać o potrzebie wzajemnej akceptacji i okazywania solidarności. W górnej części monety znajduje się słowo „pokój”.

Druga strona monety przedstawia gołębia pokoju z gałązką oliwną, nad którym widnieje imię i herb papieża Franciszka oraz specjalna modlitwa, którą odmówił podczas audiencji generalnej 16 marca, prosząc Boga o przebaczenie ludzkości za prowadzenie wojny, zwłaszcza wojny na Ukrainie.

Cały dochód ze sprzedaży medalu o nominale 50 euro zostanie przekazany Ojcu Świętemu na działalność charytatywną na rzecz narodu ukraińskiego.

– To bardzo konkretny gest dla Ukraińców, zarówno tych, którzy są jeszcze na Ukrainie, jak i na całym świecie – powiedział ambasador Jurasz podczas prezentacji monety.

Decyzja UE

Ambasador Eduard Habsburg, przedstawiciel Węgier przy Stolicy Apostolskiej, powiedział, że wraz ze wszystkimi innymi ambasadorami Unii Europejskiej świętuje przyznanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej.

– Jest to bardzo duży krok i wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi – powiedział. – Cieszymy się z tego kroku, który, miejmy nadzieję, będzie inspiracją dla wszystkich krajów, które mają nadzieję na zbliżenie się do Unii Europejskiej – dodał.

W wypowiedzi dla portalu Crux, kard.powiedział również, iż on sam a także Stolica Apostolska mają nadzieję, że „te kroki mogą pomóc nam zbliżyć się do pokoju, co jest tym, co naprawdę się liczy: Aby te kroki zbliżyły nas do siebie, także po to, abyśmy mogli się lepiej zrozumieć”.

Ostatni raz Unia Europejska przyjęła nowe państwo w 2013 roku, kiedy to dołączyła do niej Chorwacja.

