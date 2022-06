Gowin uderza w PiS i TVP. "Ja i Tusk na kolacji u Merkel"

W wywiadzie dla "Polski The Times" prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany o problemy wywołane błędami w programie "Polski Ład".

– W ogromnej części ministrowi Arturowi Sobonioni udało się go (Polski Ład - red.) naprawić, jednak tego wcześniejszego zamieszania nie da się cofnąć – tłumaczył lider Prawa i Sprawiedliwości.

– Ktoś poniósł za to odpowiedzialność? – dopytywali dalej dziennikarze. – Pewien polityk, który mógłby być ważnym człowiekiem, ale nie wróżę mu już specjalnej kariery. On był głównym odpowiedzialnym – stwierdził dalej Kaczyński, nie zdradzając początkowo o kim mówi.

– Plan Polskiego Ładu był nie najgorzej skonstruowany, ale potem dodano do niego ulgę dla klasy średniej. A to był pomysł Jarosława Gowina, który skomplikował ten system i uczynił go fatalnym. Gdzie dziś jest Gowin to państwo wiecie – dodał były wicepremier.

Gowin komentuje słowa Kaczyńskiego

Wypowiedzi lidera Prawa i Sprawiedliwości skomentował na Twitterze były wicepremier i dawny lider PiS – Jarosław Gowin.

"Nie zdziwię się, jeśli dzisiaj w telewizji rządowej zobaczę, że Polski Ład został wymyślony przeze mnie i Donalda Tuska na kolacji u Angeli Merkel" – zakpił we wpisie lider Porozumienia.

Na odpowiedzi na wpis polityka dziennikarz Samuel Pereira zwrócił jednak uwagę Gowinowi, że ten sam chwalił się swoim wkładem w tworzenie Polskiego Ładu. "Przecież Pan sam się przeforsowaniem tej ulgi w TVN chwalił" – napisał red. nacz. portalu TVP Info cytując wypowiedź polityka z maja 2021.

– Z inicjatywy Porozumienia wprowadzone zostanie coś na kształt ulgi dla klasy średniej – mówił wówczas, w programie "Kropka nad i", ówczesny wicepremier.

