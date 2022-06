Suwerenność jako instrument

Można się tylko cieszyć, bo, szczególnie w obecnej sytuacji międzynarodowej, jej rozumienie ma ogromne znaczenie. Czym jest suwerenność? Najkrótsza, słownikowa definicja mówi, że chodzi tu o zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów sprawowania władzy politycznej nad określonym terytorium, grupą osób lub samym sobą. Suweren to ten, kto sam podejmuje decyzję. Państwo jest suwerenne, jeśli w kluczowych sprawach wewnętrznych i zewnętrznych samo decyduje o swoim losie. Otóż zdaniem premiera – mówił to podczas spotkania z klubami „Gazety Polskiej” – Polska może utracić tę zdolność na trzy sposoby: gdy Ukraina przegra wojnę z Rosją, jeśli stracimy suwerenność gospodarczą i kiedy PiS przegra wybory parlamentarne.