Londyński spleen

Nic więc dziwnego, że to właśnie Londyn był celem pierwszego mojego wyjazdu za granicę po ponad roku szpitalno- -rehabilitacyjnej zamrażarki. Dzięki zaproszeniu od Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego na spotkanie z czytelnikami moich książek mogłem zajrzeć do brytyjskiej stolicy akurat na koniec obchodów platynowego jubileuszu Elżbiety II. Pobić rekord 63 lat panowania królowej Wiktorii aż o siedem lat to nie byle co. Nawet „wieczny” Franciszek Józef panował „tylko” 68 lat. Ludzie rodzą się i umierają, a gospodyni pałacu Buckingham niezmiennie subtelnie uśmiecha się z funtowych banknotów.