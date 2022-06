Uchodźcy – tylko warunkowo

Polacy oczekują, że uchodźcy podejmą pracę i będą posyłać dzieci do polskich szkół. W coraz mniejszym stopniu akceptują rozbudowany socjal dla Ukraińców. Ma to oczywiście związek z coraz gorszą sytuacją bytową ogromnej części Polaków, a to z kolei zaczyna rodzić niezgodę na wspieranie uchodźców naszym kosztem.