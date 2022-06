Uśmiech dla dziecka

Z radością komunikuje widzom, że już jest to, na co czekali (?) z utęsknieniem rodzice. No, kwestia szczepienia dzieci od 5 do 11 lat została rozstrzygnięta w tym gronie już na początku listopada zeszłego roku. Na twarzy naszej krajanki z CDC (Rochelle Walensky) widać szczere zadowolenie. W końcu otwiera się rynek zbytu na kolejne 20 mln (to w USA) kandydatów do szczepień. Powoli wychodzą inne fakty w kwestii tzw. Pfizer paper.